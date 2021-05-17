Анна Седокова начала новую жизнь

Анна Седокова возобновила тренировки в спортивном зале, чем поделились с подписчиками.



Сегодня в своем блоге в Инстаграме певица опубликовала видео, на котором она красуется в спортзале и демонстрирует шикарный пресс. Первая тренировка после двухнедельного перерыва далась нелегко, что подтверждается тяжелым дыханием и краснотой на лице. Но Анна Седокова твердо решила, что с этого понедельника начинает новую жизнь.

Примечательно, что певица и раньше регулярно занималась спортом. Однако последние недели забросила это дело и никак не могла вернуться в режим. Длительные съемки клипов, калорийная еда в США, застолья в Киеве и бессонница из-за разницы во времени позволили Седоковой не посещать спортзал. Но теперь она возобновляет тренировки.

Анна призналась, что из-за бешеного графика в ее голове творится хаос, который отражается не только на физической выносливости. Певица поделилась, что из-за этого она растратила почти все свои деньги. Приводить себя в порядок звезда начала со спорта.

"В голове бардак. В гостиничном номере хаос. На Инстаграм нет времени, и ноль контента, Постоянное желание спать. Не ресурсное состояние. Вдруг куда-то исчезли деньги. Опять началась крапивница или аллергия. И тут я поняла все. Пора начинать новую старую жизнь", – написала Анна Седокова.

Подписчики поддержали певицу. Многие даже признались, что чувствуют такой же упадок сил. Но публикация Седоковой вернула им мотивацию. Теперь некоторые фолловеры меняют свою жизнь вместе с кумиром.

"Поддерживаю, погнали!", "Я с тобой, те же симптомы", "Отличный настрой, я даже сама встряхнулась", – прокомментировали поклонники.