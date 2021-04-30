Пока мать резвится в Лос-Анджелесе: чем занимается 16-летняя дочь Седоковой

У 38-летней российской певицы Анны Седоковой трое детей – дочери Алина и Моника и сын Гектор. Старшая дочь артистки Алина сейчас предоставлена сама себе. Ведь ее мама отдыхает в США с возлюбленным баскетболистом Янисом Тиммой. 16-летний подросток не стала скучать в одиночестве и тут же поехала в салон красоты. Там девушка сменила имидж и перекрасилась в блондинку.
О своих похождениях Алина рассказала подписчикам в "Инстаграм". Она опубликовала фото из кресла парикмахера. На снимке девушка предстала с фольгой на волосах в процессе осветления прядей. Сама дочь Алины Седоковой призналась, что она в шоке от того, что стала блондинкой.
Стоит отметить, что Алина часто меняет имидж. Каждый год девушка старается вносить что-то интересное в свой образ и меняет прическу как минимум.
"Я немного боялась идти в новый салон, потому что я стеснительный человек и не очень люблю новые места, но я настолько удивлена. Я наконец-то смогла осуществить свою мечту и покраситься в блонд!" – написала Алина.
Некоторые подписчики дочери Анны Седоковой признались, что темный цвет был ей больше к лицу.
Напомним, Анна Седокова сейчас отдыхает с мужем Янисом Тиммой в США. Она решила навестить там младшую дочь, которая живет с отцом Максимом Чернявским в Лос-Анджелесе. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" судилась с ним за опеку над ребенком.
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