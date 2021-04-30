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Пока мать резвится в Лос-Анджелесе: чем занимается 16-летняя дочь Седоковой

Пока мать резвится в Лос-Анджелесе: чем занимается 16-летняя дочь Седоковой

Дочь Анны Седоковой предоставлена сама себе во время отсутствия мамы.
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У 38-летней российской певицы Анны Седоковой трое детей – дочери Алина и Моника и сын Гектор. Старшая дочь артистки Алина сейчас предоставлена сама себе. Ведь ее мама отдыхает в США с возлюбленным баскетболистом Янисом Тиммой. 16-летний подросток не стала скучать в одиночестве и тут же поехала в салон красоты. Там девушка сменила имидж и перекрасилась в блондинку.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

О своих похождениях Алина рассказала подписчикам в "Инстаграм". Она опубликовала фото из кресла парикмахера. На снимке девушка предстала с фольгой на волосах в процессе осветления прядей. Сама дочь Алины Седоковой призналась, что она в шоке от того, что стала блондинкой.

Стоит отметить, что Алина часто меняет имидж. Каждый год девушка старается вносить что-то интересное в свой образ и меняет прическу как минимум.

"Я немного боялась идти в новый салон, потому что я стеснительный человек и не очень люблю новые места, но я настолько удивлена. Я наконец-то смогла осуществить свою мечту и покраситься в блонд!" – написала Алина.

Некоторые подписчики дочери Анны Седоковой признались, что темный цвет был ей больше к лицу.

Напомним, Анна Седокова сейчас отдыхает с мужем Янисом Тиммой в США. Она решила навестить там младшую дочь, которая живет с отцом Максимом Чернявским в Лос-Анджелесе. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" судилась с ним за опеку над ребенком.

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Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 17:27 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

комментарии

Ответить:

Гость718892
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Да ей <цензура> что делают ее дети! Она ОТДЫХАЕТ! 125 мужик в её бездонной бочке развлекается!
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