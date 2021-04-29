"Я с ним часто разговариваю": жена известного российского актера общается с духом умершего сына

Александр Голобородько и Светлана Шершнева в молодости похоронили новорожденного сына.

82-летний актер и его 80-летняя супруга стали гостями программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1" и рассказали о семейной трагедии, случившейся много лет назад. Во время первой беременности Светлана Шершнева пошла в гости к сестре и открыла тяжелые ворота, после чего попала в больницу. Женщина родила синеглазого мальчика Тараса, который был очень похож на своего отца – Александра Голобородько, но через пару дней малыш умер.

Безутешная мать видела через окно, как несли гробик сына. Она и сейчас винит в его смерти себя, считая, что именно она совершила роковую ошибку. Женщина считает Тараса ангелом-хранителем своей семьи и до сих пор разговаривает с покойным. Во время трагедии сам актер был в командировке, о случившемся горе он узнал из письма родственников спустя несколько дней.

Через два года после потери сына супруги все же стали родителями дочери. Но и этого могло не случиться, ведь Шершнева хотела сделать аборт. Женщина очень боялась повторения трагедии и уже не хотела детей, однако врачи обманули будущую мать, сказав, что срок большой и аборт делать поздно. Оказалось, что Александр Голобородько даже не знал о намерении жены, и, ко всеобщему счастью, все закончилось удачно.