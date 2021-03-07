Алина Кабаева в блестящем мини шокировало публику после слухов о беременности

В эфире Первого канала Эвелина Хромченко рассказала о сегодняшних "писках" в модном сегменте. Сейчас в почете блестящие материалы, парча, гобелен. Ведущая советует выбирать одежду серебряных и золотых оттенков. Выяснилось, что Алина Кабаева может похвастаться подобными образами.
В гардеробной экс-гимнастки затерялась парочка мерцающих коктейльных платьев, прекрасно подчеркивающих фигуру. Стоит отметить, что формы спортсменки часто подвергались общественной критике. Поговаривали, что Кабаева находится в интересном положении, поэтому больше не надевает облегающие мини.
Всему виной закрытый образ жизни Алины. Пока гимнастка не появляется на людях и не общается с журналистами, в Сети всплывает масса слухов. К примеру, совсем недавно исчезновение 37-летней гимнастки объяснили новой беременностью.
Если Кабаева действительно беременна, то о каких откровенных нарядах может идти речь. Напомним, что любовь к красивым образам гимнастке привила ее мама Любовь Михайловна. Вторая родительница Ирина Винер тоже внесла свой вклад в формирование вкуса будущего политического деятеля.
Теперь всеми известная спортсменка предстает в скромных черных платьях, жакетах, но старается делать акцент на ярких дополнениях – розовых туфлях. Пользователи социальных сетей добавили, что Алина Кабаева очаровательна, но все-таки ей не помешало бы скинуть вес.
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