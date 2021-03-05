"Почему я это делаю?!": Стоянов устроил истерику на съемках с Олейниковым

Передача "Городок" выходила в эфир с 1993 года. Юмористическое шоу имело большой успех. Телезрители с удовольствием пересматривали забавные скетчи. Но в 2012 году скончался Илья Олейников, поэтому было принято решение о закрытии программы. Позже Юрий Стоянов обзавелся новым сатирическим проектом.
63-летний актер в недавнем интервью признался, что в какой-то момент ему надоело изображать женщин, снимаясь в "Городке". Стоянов был сам не свой после телефонного звонка народного артиста СССР Олега Басилашвили, который заметил, что Юрий Николаевич стал повторяться. "Много женщин играешь. Не в этом твоя сила", – услышал тогда партнер Олейникова.
Стоянов устроил скандал перед съемками "Городка". Он заявил Олейникову, что больше не будет играть женские роли. "Почему я это делаю?!", – возмущался Юрий Николаевич. Он заставил Илью Львовича сбрить усы, но вскоре пожалел об этом. Актер увидел "беспомощную детскую губу" Олейникова, которую раньше прикрывала растительность.
В итоге женские роли остались за Юрием Николаевичем, а Илья Львович снова отрастил усы. По словам Стоянова, "Городок" мог потерять аудиторию, если Олейников появился бы на экране в женском образе.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Куда мне идти
Побочные у короновируса
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Реклама, которая вам нравится
Хватит
Гадалка нагадала смерть
Замуж за мужчину