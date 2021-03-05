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"Ущербное сознание": Соседов безжалостно раскатал Киркорова и Баскова

"Ущербное сознание": Соседов безжалостно раскатал Киркорова и Баскова

Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Соседов славится своими яркими и неоднозначными высказываниями в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса. На этот раз под удар попали Филипп Киркоров и Николай Басков.
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Ранее Виктор Дробыш осудил "натурального блондина" за то, что исполнитель якобы слишком любит понты. Он припомнил Баскову то, что на все мероприятия он приезжает на шикарном лимузине с огромным количеством охраны, и создается впечатление, что прибыл Клинтон, а не певец.

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Комментируя высказывание Дробыша, Соседов отметил, что демонстрация роскоши непозволительна ни отечественным артистам, ни зарубежным. Критик считает подобное поведение дурным тоном, отмечая, что все идет от плохого воспитания. "Ущербное сознание — из грязи в князи", – заявил Сергей. Он подчеркнул, что сегодня нашим звездам всегда всего мало, они наполнены "ложным пафосом".

Каждый раз, когда Сергей видит что-то подобное, ему хочется спросит у артистов, кем они себя возомнили. Он сообщил, что, по его мнению, всем им далеко до великих людей, а весь их успех – это просто везение. По мнению Соседова, жить в таком богатстве и активно демонстрировать свое превосходство непозволительно в то время, как поклонники живут в нищете. Критик подчеркнул, что дело вовсе не в нашей стране, Мадонне и Элтону Джону также не следует вести себя так вызывающе.

Напомним, Филипп Киркоров и Николай Басков уже второй раз за недавнее время становятся поводом для резких высказываний критика. Ранее он высоко оценил новый альбом Земфиры и подчеркнул, что певица вложила в него душу. А вот композиции Баскова и Киркорова, в отличие от артистки, вовсе "не творчество".

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Автор: 5 марта 2021, 10:37 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды устроили музыкальную революцию

комментарии

Ответить:

Гость637660
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Молодец Соседов!
Гость640490
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Соседов мочи за всю страну этих зажравшихся выскочек
Мария Иоланта Вильчур
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Дешевле- только даром! Дешёвые понты- игра на публику. Захотели- сами себя провозгласили королями, царями...От своей ущербности. Нищие " на понтах"- не более. Нищие- душой и ущербностью. Балдеют сами от себя, не замечая, что публика от них блюёт. Как появился Золотой АНУС на эстраде? <цензура>, если бы не покойный спикер Селезнёв....потом Борис Исаакович Шпигель...Так и появляются ущербности, которые загадили все телеканалы.
Юный поклонник Байдена
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Не стоит у меня на Баскова и Киркорова...! Слишком страшные!
Гость засралирусскийязык
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Одно слово - румыны
Гость644168
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Соседов озвучивает то, о чём думает большинство людей..
1

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