"Семья от меня зависит": Стоянов объявил о желании сменить профессию ради денег

Знаменитый комик порассуждал на тему финансового положения в условиях пандемии и сделал важное признание. Юрий Стоянов готов попрощаться с актерской карьерой ради семейного бюджета.

Юрий Стоянов дал честное интервью, в котором поделился воспоминаниями о прошлом, обстоятельствами настоящего и перспективами будущего. Одной из фундаментальных тем, которую затронул артист, стал материальный достаток. По мнению звезды юмористической программы "Городок", пандемия сильно ударила по кошельку россиян. Актер отметил, что не только артистам пришлось несладко – потерпели неудобства и бизнесмены, и простые служащие, которые живут от зарплаты до зарплаты. Юрий Стоянов считает, что ему в сложившейся ситуации повезло.

По словам актера, ему удается держаться на плаву и зарабатывать деньги в русле своей профессии. Однако он не исключает вероятности того, что его востребованность на рынке труда существенно снизится. "Если бы приперло, не приведи господи, я бы изменил свою деятельность ради того, чтобы моя семья не нуждалась.", – заявил мужчина.

Артист очень дорожит родными людьми и глубоко уважает их интересы. Деньги в ущерб близким он не тратит. "В пандемию помимо естественной тревоги за здоровье и благополучие близких добавилась тревога за себя, ведь моя семья от меня зависит.", – поделился Юрий Стоянов. Чтобы избавиться от беспокойства за домашний очаг, комик сделал прививку от коронавируса.