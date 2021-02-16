"Чего и следовало ожидать": Шнурову влепили смачную пощечину

Сергей Шнуров не добился желаемого результата в скандале с Иосифом Пригожиным. Полиция не стала возбуждать дело в отношении продюсера по заявлению музыканта.



Артист обратился к стражам порядка из-за якобы исходивших от продюсера угроз. По словам адвоката Иосифа Пригожина Сергея Жорина, правоохранители не стали удовлетворять жалобу лидера группы "Ленинград".

Правозащитник считает, что никаких серьезных угроз от продюсера певцу не было. Он выразил надежду, что заявление Сергея Шнурова будет проверено Сергея Шнурова на наличие заведомо ложного доноса.

Адвокат считает, чо певец мог быть пьяным, когда решил подать заявление на оппонента. Но больше всего Жорина поражает несоответствие образу, который музыкант себе создал – хулигана и борца за правду. Он не исключил, что Сергей Шнуров обманывал публику, на самом деле будучи морально совершенно другим человеком.

Напомним, ранее стало известно, что Иосиф Пригожин отправлял певцу нецензурное сообщение из-за нападок Сергея Шнурова на его жену, певицу Валерию. Также продюсер заявлял, что готов перейти к рукоприкладству, если придется защищать супругу от злого языка музыканта.