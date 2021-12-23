Наркотическая зависимость, обнищавших театр и жизнь с 15-ю старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым

Самый известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев перестал привлекать повышенное внимание много лет назад. Многие предполагали, что цирковой артист и создатель единственного в мире Театра кошек оставил сцену, но это не совсем так



Юрий Дмитриевич грезил о работе в цирке с ранних лет, однако на его пути к мечте было немало препятствий. Сначала Куклачев долго не мог поступить в цирковое училище – его приняли только с седьмой попытки. А потом он едва не потерял свой шанс осуществить мечту из-за тяжелой травмы ноги. К тому же, специальный наркотик, который артисту кололи для избавления от жутких болей, вскоре вызвал серьезное привыкание. Ради цели будущий артист очень скоро покончил с зависимостью.



Сегодня сложно в это поверить, но дебют легендарного циркового артиста на арене был неудачным. Однако во многом благодаря этому провалу Юрий Дмитриевич стал тем, кем мы его знаем. Наставник посоветовал Куклачеву найти свой стиль, а тот придумал взять в напарники уличного кота, которого взял к себе вместе с супругой. Легендарный номер "Кот и повар" артист создал уже вместе со вторым любимцем – кошкой Стрелкой.

Успех в СССР пришел очень быстро – дрессировщик отправился колесить по всему миру вместе с четвероногими подопечными. А в 1990 году московская мэрия отдала Куклачеву здание кинотеатра "Призыв", где до сих пор находится единственный в мире Театр кошек.

Сейчас детище Юрия Дмитриевича может позволить себе содержать 200 пушистых артистов – в том числе тех, кто уже давно не выступает – и тратить на их премиальный корм по 500 тысяч в месяц. Однако дела не всегда шли в гору. В 90-х, когда стоимость мяса стала неподъемной и кошек было буквально нечем кормить, Театр выстоял только благодаря помощи зрителей. А вот в личной жизни дрессировщика всегда была только белая полоса.

Со своей единственной супругой, танцовщицей Еленой Гуриной, артист познакомился еще в студенчестве. За годы вместе пара нарожала троих детей, вырастила из них талантливых людей и каждого пристроила на теплое местечко в родном Театре. Сам кошкин папа, как его называют уже много лет, перестал регулярно появляться на арене. Зато на гастроли Куклачев до сих пор ездит с удовольствием.

Помимо театра, у знаменитого циркача есть еще несколько больших творений. Он запустил серию книг, создал собственный проект и занялся благотворительностью. Однако последние годы Юрий Дмитриевич не чурается и обычных радостей пожилого человека. Дрессировщик любит сам вести хозяйство на восьми сотках земли, где живет со своей супругой и пятнадцатью возрастными кошками. К тому же, Куклачеву грех жаловаться на жизнь. Помимо пенсии в 45 тысяч рублей, создатель Театра кошек может похвастаться внушительной зарплатой. Два года назад мужчина рассказывал, что получает около 120 тысяч в месяц.