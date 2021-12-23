Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает
партнеры
Четверг
23 декабря
Лента новостей
18:09
Кардинально преобразившаяся Орбакайте заговорила о беременности
18:04
Наркотическая зависимость, обнищавших театр и жизнь с 15-ю старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
18:01
Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
17:49
"Мы на свадьбу": Певица Слава с женихом устроила ажиотаж
17:36
Уже не та: издающая странные звуки Спирс оголила грудь
17:33
Неделями не видел детей: Сергей Жуков поведал о непростых временах для его семьи
17:30
"Незабываемые впечатления": Чудом выжившая МакSим порадовала чужих детей
17:28
50-летняя Кудрявцева сообщила о поворотном событии в жизни дочери
17:17
Полный трэш: Асмус с черными синяками под глазами напугала россиян
17:14
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
16:54
"Вот это да!": Пасынок подсунул Макеевой сюрприз с подвохом
16:45
"Агата, не бери": Муцениеце умоляют не прощать кусающего локти Прилучного
16:33
Стало известно о смерти звезды "Улиц разбитых фонарей": тяжелая болезнь
16:08
Грудастая Семенович получила приз за большие заслуги
16:06
"Есть риски": неожиданный поворот в истории Панина с дочерью
16:05
"Плодовитая" Костенко обратилась к народу после слухов о новом романе Тарасова
16:01
Путин заявил о необходимости индексировать пенсии по фактической инфляции
15:58
"Не отпустила": Ивлеева рефлексирует по поводу развода с Элджеем
15:39
Путин высказался о нищих украинских пенсионерах: Плюются в экран
15:39
Чем сейчас занимается взрослая дочь звезды "Тайн следствия" Анны Ковальчук
15:39
Публика ахнула при видео превратившейся в Бабу-Ягу Степаненко
15:33
"3-4 миллиона долларов": Собчак похвасталась баснословными заработками
15:21
"Да пошла она!": Салтыкова сцепилась с Ветлицкой в мерзкой перебранке
15:18
В Королеве орудуют похитители чугунных люков
15:07
"Будешь гореть в аду": экс-возлюбленную Тимати оплевали
14:49
Путин предложил назначить его адвокатом Деда Мороза
14:39
Увеличивает шансы: Почему Собчак появилась на пресс-конференции Путина вся в красном
14:35
"Вина доказана": Рудковская добилась уголовного дела из-за статьи о Гном Гномыче
14:34
"Не сиди на жопе ровно": зажиточный Ярушин из "Универа" пнул ноющих из-за денег звезд
14:32
Баснословные деньги: Бородина вручила шестилетней дочери неприлично дорогой подарок
14:08
"Боль пронзила адская": Анастасия Стоцкая о неудачах во время спектакля
13:57
"Идите вы подальше, плевать мы хотели": Путин о действиях США и НАТО в отношении России
13:49
"Размозжу ему башку!": Припавший к бутылке Успенский бросался на ребенка среди ночи
13:47
Путин ответил на вопрос о лучшем для жизни городе России
13:30
"Сделана операция": отекшую Васильеву поймали
13:22
Принц Гарри и Маркл провели тайный религиозный обряд над дочерью
13:21
"Отличная новость!": возлюбленную Козловского Акиньшину засняли в роддоме с младенцем на руках
13:20
"Зависимость разрушает": Появилась информация о состоянии освободившегося Лепса
13:17
"Это просто ужасно": Путин о вакцинации и наказаниях для антипрививочников в России
13:17
Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару
13:17
Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично
12:54
Путин пообещал россиянам рост пенсий и социальных выплат
12:40
Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
12:36
"Нужен коллективный иммунитет": Путин о полной вакцинации населения России
12:36
Путин назвал уровень спада российской экономики из-за ковида
12:36
Вместо тысячи жен: Разведенный Лепс рванул за границу с роскошной брюнеткой
12:34
Сжечь лицо кислотой: найден заказчик нападения на актрису сериала "Чикатило"
12:24
"Культяпки на весь экран": Непропорциональные конечности Волочковой вызвали оторопь
12:14
"Больна": что творится с оказавшейся в безвыходной ситуации Васильевой
12:14
Романтические встречи: Заговорили о любовных похождениях Лепса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене
"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Бузову припечатали за позорное обращение к бывшему мужу: Ситуация для бабы не меняется
Моча в ванне, воровство и спиртное: Как живет беспризорный сын Кравец
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Наркотическая зависимость, обнищавших театр и жизнь с 15-ю старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым

Наркотическая зависимость, обнищавших театр и жизнь с 15-ю старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым

Самый известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев перестал привлекать повышенное внимание много лет назад. Многие предполагали, что цирковой артист и создатель единственного в мире Театра кошек оставил сцену, но это не совсем так
прочитано 93 раза

Юрий Дмитриевич грезил о работе в цирке с ранних лет, однако на его пути к мечте было немало препятствий. Сначала Куклачев долго не мог поступить в цирковое училище – его приняли только с седьмой попытки. А потом он едва не потерял свой шанс осуществить мечту из-за тяжелой травмы ноги. К тому же, специальный наркотик, который артисту кололи для избавления от жутких болей, вскоре вызвал серьезное привыкание. Ради цели будущий артист очень скоро покончил с зависимостью.

ПО ТЕМЕ

"Изо дня в день я улетал": Куклачев откровенно о наркотической зависимости

Куклачев призвал россиян не завидовать его огромной пенсии

Сегодня сложно в это поверить, но дебют легендарного циркового артиста на арене был неудачным. Однако во многом благодаря этому провалу Юрий Дмитриевич стал тем, кем мы его знаем. Наставник посоветовал Куклачеву найти свой стиль, а тот придумал взять в напарники уличного кота, которого взял к себе вместе с супругой. Легендарный номер "Кот и повар" артист создал уже вместе со вторым любимцем – кошкой Стрелкой.

Успех в СССР пришел очень быстро – дрессировщик отправился колесить по всему миру вместе с четвероногими подопечными. А в 1990 году московская мэрия отдала Куклачеву здание кинотеатра "Призыв", где до сих пор находится единственный в мире Театр кошек.

Сейчас детище Юрия Дмитриевича может позволить себе содержать 200 пушистых артистов – в том числе тех, кто уже давно не выступает – и тратить на их премиальный корм по 500 тысяч в месяц. Однако дела не всегда шли в гору. В 90-х, когда стоимость мяса стала неподъемной и кошек было буквально нечем кормить, Театр выстоял только благодаря помощи зрителей. А вот в личной жизни дрессировщика всегда была только белая полоса.

Со своей единственной супругой, танцовщицей Еленой Гуриной, артист познакомился еще в студенчестве. За годы вместе пара нарожала троих детей, вырастила из них талантливых людей и каждого пристроила на теплое местечко в родном Театре. Сам кошкин папа, как его называют уже много лет, перестал регулярно появляться на арене. Зато на гастроли Куклачев до сих пор ездит с удовольствием.

Помимо театра, у знаменитого циркача есть еще несколько больших творений. Он запустил серию книг, создал собственный проект и занялся благотворительностью. Однако последние годы Юрий Дмитриевич не чурается и обычных радостей пожилого человека. Дрессировщик любит сам вести хозяйство на восьми сотках земли, где живет со своей супругой и пятнадцатью возрастными кошками. К тому же, Куклачеву грех жаловаться на жизнь. Помимо пенсии в 45 тысяч рублей, создатель Театра кошек может похвастаться внушительной зарплатой. Два года назад мужчина рассказывал, что получает около 120 тысяч в месяц.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 18:04 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару

20-летняя София активно устраивает личную жизнь
Шоу-бизнес

Баснословные деньги: Бородина вручила шестилетней дочери неприлично дорогой подарок

Обнародованы кадры
Шоу-бизнес

"Больна": что творится с оказавшейся в безвыходной ситуации Васильевой

Актрису не узнали
Шоу-бизнес

"Сложно мне": теряющая память Кудрявцева пожаловалась на здоровье

Телеведущая сделала откровение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек

Спорт

Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире

Регионы

Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
В Королеве орудуют похитители чугунных люков
Путин ответил на вопрос о лучшем для жизни городе России
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+