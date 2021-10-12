"Изо дня в день я улетал": Куклачев откровенно о наркотической зависимости

Известно, что с раннего детства Юрий Куклачев мечтал о работе в цирке. Четыре раз он пытался поступить в училище, но его долгое время не принимали. Когда будущую звезду, наконец, взяли в учебное заведение, случилось страшное. Будущий знаменитый дрессировщик получил тяжелую травму, нерв на ноге оказался перерезан. Врачи не верили в благоприятный исход.
Сразу после хирургического вмешательства медицинские работники предупредили пациента о возможных последствиях. Оказалось, что вариантов развития событий могло быть лишь два. В первом случае его нога не болит, что обозначает тот факт, что нерв так и не восстановился, а значит он – человек с ограниченными возможностями здоровья. Если нерв все-таки начнет восстанавливаться, то боль будет невыносимой.
Юрий Куклачев невероятно переживал, но в какой-то момент понял, что нога идет на поправку. Резкая обжигающая боль преследовала артиста постоянно. Как сообщает "Царьград", врачи предложили выход. В 16 лет они начали колоть ему специальный наркотик, который обеспечивал комфортное существование. Ему должны были сделать курс из 15 уколов.
Дрессировщик вспомнил, что препарат вызвал у него привыкание. "Изо дня в день я улетал", – отметил он. Осознав ситуацию, Куклачев принял решение. Он осознал, что лучше будет жить с болью, чем ничего не добьется, погрязнув в зависимости.
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