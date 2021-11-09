Секс-видео 65-летнего качка Шифрина попало в Сеть

Юморист Ефим Шифрин успешно руководит собственным театром, пишет книги и активно общается с поклонниками. При такой занятости актер успевает поддерживать себя в прекрасной форме.
На днях он опубликовал в своем "Инстаграм" свежее видео, на котором предстал бодрым и подтянутым. Не секрет, что поддерживать тело в 65 лет можно только благодаря большому труду и физическим усилиям, чем Шифрин и занимается. Актер много лет увлекается бодибилдингом.
На кадрах нового ролика Ефим Шифрин совместил, казалось бы несовместимое. Он был в спортзале и читал фанатам стихотворение Набокова.
На юмористе была обтягивающая майка, которая подчеркнула сексуальный рельеф его тела. Видео получило огромный отклик среди подписчиков Шифрина.
Даже коллега Ефима Шифрина Геннадий Ветров не смог промолчать и похвалил юмориста. "Фима! Браво! Ты юн, молод и эталонен во всем!" – написал он.
Поклонники поддержали любимого артиста и осыпали его комплиментами.
"Вот это тело, вот это мощь!"; "Нахим! Ты как всегда в отличной форме и с замечательной улыбкой!"; "Не останавливайтесь!"; "Красиво, достойно, уже не спеша, обдуманно, боясь совершить что-то непоправимое, как и положено зрелости. Браво!" – написали фолловеры.
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