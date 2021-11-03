Еле стоящая на ногах Волочкова обратилась к народу: За бесплатно никогда!

Балерина регулярно попадает в самые разные скандалы. Недавно в Сети появилось видео, на котором знаменитость справляет нужду в кустах на собственном участке. Оставлять все, как есть, она не стала. Артистка подала в суд на певицу, которая сняла и опубликовала личные кадры.
В своем личном блоге Анастасия Волочкова ничуть не стеснялась и докладывала поклонникам о каждом шаге в деле. В конце она рассказала, что все сложилось хорошо для нее и плохо для обидчицы. Она отметила, что оскорблять себя не советует никому, а честь готова отстаивать до конца. Многие поддержали звезду.
Теперь балерина решила выступить перед постояльцами отеля с юмористическим монологом. Всплыло видео, на котором пошатывающаяся звезда не совсем связано говорит о своей жизни. Она заявила, что для себя давно решила – "за бесплатно никогда". По словам знаменитости, в Большом театре все решают интимные связи.
Анастасия Волочкова вспомнила, что многие утверждают, банкиры "не могут поднять артистку". Балерина отшутилась и указала, что речь вовсе не о весе, а о больших деньгах. Аудитория внимательно слушала монолог. Кто-то из зрительниц воскликнул, что ее стоило бы заняться стендапом. Ролик разлетелся по Сети.
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