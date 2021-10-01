Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Пятница
1 октября
Лента новостей
15:42
"Я не ожидала такой реакции": известная актриса взвыла из-за скотского отношения Успенской
15:33
Оскорбленный актер внезапно набросился на Бузову и Богомолова: Человеческие выделения
15:32
Брал Берлин и мечтал быть актером: как сложилась судьба звезды "Место встречи изменить нельзя" Алексея Миронова
15:06
"Греческое счастье": Миронова с младенцем на руках поделилась личным
14:48
Организм не выдержал: Кристине Асмус стало плохо в пробке
14:42
Латушко: Лукашенко выдал силовикам карт-бланш на насилие
14:34
"Живем дальше": Пугачева странно высказалась о смерти мужа Хакамады
14:34
"Торчит же": обнажившийся Панин неудачно прикрылся доской
14:31
Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
14:17
В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
14:09
Брак Гоши Куценко оказался на волоске на фоне череды трагедий
14:04
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
14:00
Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона
13:57
Цепкало: Лукашенко ждет смертная казнь
13:56
"Мозгов вообще нет": Бухаров в ужасе от выходок Гузеевой
13:44
Страдающий от алкоголизма Гордон получил грозное предупреждение: "Он может убить"
13:37
В Румынии при пожаре в больнице погибли 9 человек
13:21
Мистика! Штурм отправила похоронившего жену Шаляпина в церковь
13:21
Раздавшийся вширь комик Незлобин посетил презентацию нового сезона КиноПоиска
13:05
На Украине ждут смерти Путина – журналист Вересень
12:51
"Не могу в это поверить": Копенкина потрясена трагедией Шаляпина
12:35
СМИ: в Новой Москве обрушился загоревшийся склад
12:02
Путин попросил Эрдогана покинуть Сирию – адмирал Эртюрк
12:00
Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева
11:52
Екатерина Климова воссоединилась с экс-мужем Гелой Месхи в особый день
11:39
В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
11:21
Губин на пороге смерти вспомнил о первой встрече с Пугачевой и Галкиным: Как ангелы
11:12
Скрывала ребенка: экс-любовник потребовал ДНК-тест у актрисы сериала "Склифосовский"
11:02
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
10:34
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре
09:58
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
09:37
"Нет ничего страшнее": Цискаридзе рассказал о тяжелой участи Волочковой
08:56
Лукашенко отказался извиняться перед белорусами
08:53
Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко
08:51
В Подмосковье из-за наезда иномарки на пешехода погибли 3 человека
06:09
Личная жизнь и борьба иллюзиониста Сафронова с раком
06:05
День иконы Божьей Матери "Целительница": что нельзя делать 1 октября
04:01
50-летняя Гришаева удивила экстравагантным видом
23:58
К чему снятся глаза
21:44
Похудевшую Степаненко застукали с интересным мужчиной
21:39
Арзамасова с младенцем сбежала от занятого Авербуха к матери
21:19
В МИД Украины раскрыли просьбу Зеленского к Эрдогану: Замолвить слово перед Путиным
21:03
Коронавирус больно ударил по Славе: певица теряет память
21:02
В России появятся поезда с душевыми кабинами
20:45
Соседов раскрыл самую большую трагедию в жизни
20:29
"Унижает, как может": перенесшая депрессию Вайкуле пожаловалась на Нагиева
20:14
В России сильно сократилось число годных к военной службе
19:52
Синоптик предрек "марсианский" октябрь в Москве и Подмосковье
19:40
"Свершилось!": Волочкова показала своего нового возлюбленного
19:11
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России: Мы с Путиным достаточно умны
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Греческое счастье": Миронова с младенцем на руках поделилась личным

"Греческое счастье": Миронова с младенцем на руках поделилась личным

Два года назад в жизни Марии Мироновой произошло большое событие.
прочитано 453 раза

30 сентября 2019 год народная актриса во второй раз стала мамой. Женщина не афишировала свою беременность, так как в то время ей уже было 46 лет, и это могло вызвать неоднозначную реакцию публики. Зато теперь Мария Миронова по-настоящему счастлива и не скрывает этого.

ПО ТЕМЕ

Миронова рассказала о сложной беременности в 46 лет

Известие об уходе Мироновой поставило народ на уши

 Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

В своем инстаграм-аккаунте актриса разместила фото, на котором она запечатлена с белокурым младенцем на руках. Мария нежно прижимает к себе сына и мечтательно смотрит в окно. Под снимком звезда оставила краткое поздравление сыну.

"2 года назад это греческое счастье появилось на свет!" – рассказала Миронова подписчикам.

Люди принялись поздравлять молодую мать и пожелали ее сыночку всего самого хорошего. Правда, многие не поняли, почему актриса назвала свое счастье греческим. Кто-то предположил, что младенец был зачат в Греции, другие решили, что его папа – грек.

Сама Миронова не стала давать пояснений. Актриса не показывает публике своего избранника и сообщает лишь, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Известно лишь, что мужчину зовут Андрей. Также у Марии есть старший сын Андрей, родившийся в браке артистки с бизнесменом Игорем Удаловым.

Ранее Мария Миронова рассказала, как проходила ее беременность в возрасте 46 лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 15:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева

В семье телеведущей случилась беда
Шоу-бизнес

Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина

Пианистка высказалась о случившемся
Шоу-бизнес

"Мозгов вообще нет": Бухаров в ужасе от выходок Гузеевой

Отношения пары не раз были на грани
Сериалы

Брак Гоши Куценко оказался на волоске на фоне череды трагедий

Артист рассказал о личной жизни

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Здоровье

В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+