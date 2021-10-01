"Греческое счастье": Миронова с младенцем на руках поделилась личным

Два года назад в жизни Марии Мироновой произошло большое событие.

30 сентября 2019 год народная актриса во второй раз стала мамой. Женщина не афишировала свою беременность, так как в то время ей уже было 46 лет, и это могло вызвать неоднозначную реакцию публики. Зато теперь Мария Миронова по-настоящему счастлива и не скрывает этого.

В своем инстаграм-аккаунте актриса разместила фото, на котором она запечатлена с белокурым младенцем на руках. Мария нежно прижимает к себе сына и мечтательно смотрит в окно. Под снимком звезда оставила краткое поздравление сыну.

"2 года назад это греческое счастье появилось на свет!" – рассказала Миронова подписчикам.



Люди принялись поздравлять молодую мать и пожелали ее сыночку всего самого хорошего. Правда, многие не поняли, почему актриса назвала свое счастье греческим. Кто-то предположил, что младенец был зачат в Греции, другие решили, что его папа – грек.

Сама Миронова не стала давать пояснений. Актриса не показывает публике своего избранника и сообщает лишь, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Известно лишь, что мужчину зовут Андрей. Также у Марии есть старший сын Андрей, родившийся в браке артистки с бизнесменом Игорем Удаловым.

Ранее Мария Миронова рассказала, как проходила ее беременность в возрасте 46 лет.