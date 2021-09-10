Известие об уходе Мироновой поставило народ на уши

Мария Миронова всегда поражала поклонников своей смелостью. Стоять на месте артистка не умеет и не любит: ребенок в 46 лет, смена имиджа, но, как оказалось, на этом сюрпризы не заканчиваются.

Известно, что Мария Миронова никогда не мечтала об актерской карьере. Свои первые роли она хорошо помнит, но тогда они не приносили ей того удовольствия, которое обычно испытывают маленькие дети, оказавшиеся в центре внимания. Все изменила ее первая беременность и рождение сына Андрея. Тогда она пересмотрела свое отношение к карьере и покорила зрителей.

Артистка приняла участие в большом количестве кинокартин. Режиссеры и сейчас активно приглашают ее сниматься, но с появлением второго малыша ее интересы снова изменились. Теперь стало известно, что Мария якобы намерена отказаться от съемок в пользу бизнеса.

Мария Миронова рассказала, что общение с Федей натолкнуло ее на мысль о том, что необходимо организовать производство полезных сладостей для самых маленьких. Актриса подчеркнула, что продажи уже начались, а договоры с крупными поставщиками пока лишь впереди. Сейчас большую часть времени дива уделяет материнству.

Звезда отечественного кино опровергла слухи о том, что завершает свою карьеру. Она рассказала, что не планирует заключать себя в рамки. Пока она просто делает упор на производство, которое будет полезно для детей. Мария отказывается тратить внутреннюю энергию на работу и хочет отдавать ее родным.

