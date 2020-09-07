Народ набросился на жену Петросяна за негативный отзыв о Черном море

Татьяна Брухунова часто общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Порой молодая супруга Евгения Петросяна довольно резко отвечает людям, поскольку они, по ее мнению, задают глупые вопросы.
Например, недавно подписчица поинтересовалась у Татьяны, почему та не стала купаться в море. Ответ жены юмориста многим показался резким. Она написала, что не купается в Черном море именно в России, потому что "холодно и грязно". Брухунова попросила закончить дискуссию.
Такое мнение о море особенно показалось обидным жителям Сочи. Во-первых, Татьяна могла бы помягче высказаться, считают подписчики. Во-вторых, Брухуновой следует уважительнее относиться к людям, которые очень любят это место. Также поклонники напомнили Брухуновой, что есть те, которые никогда не видели море и с нетерпением ждут поездку в Сочи.
Напомним, Татьяне пришлось отбиваться от пользователей Сети, которые постоянно ее оскорбляют. Супругу юмориста призвали смириться с участью публичной личностью. Брухунова отказывается следовать советам подписчиков, которые нарушают созданную атмосферу в ее инстаграм-аккаунте.
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