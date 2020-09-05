Солома на голове не спасла молодую жену Петросяна от провала

Супруга Евгения Петросяна разместила снимок в новом образе. Стилист прокомментировала выбор Татьяны Брухуновой не лучшим образом.

Возлюбленная Евгения Петросяна привыкла радовать подписчиков инстаграм-канала фотографиями своих нарядных образов. Недавно Татьяна Брухунова поделилась кадром из Сочи, где продемонстрировала новый имидж.

Для снимка звезда надела просторное длинное платье в горизонтальную полоску с коротким рукавом. Голову женщины украсила соломенная шляпа с черной лентой, В руку Татьяна взяла каркасную сумку из натурального материала, а в качестве обуви она выбрала простые сандалии с ремешками. Также образ супруги юмориста дополнили белые бусы и солнцезащитные очки.

Эксперт моды Ольга Трофимова оценила образ жены Евгения Петросяна. "Вроде бы Татьяна отдает дань моде, понимая, что в тренде в этом сезоне не только соломенные шляпки, но и каркасные и мягкие пляжные сумки. Да и выбирает она аксессуарную группу в одной цветовой гамме со всем образом. Но получается достаточно скромненько", – выразилась имиджмейкер. Стилист отметила, что Татьяна Брухунова старалась, когда создавала имидж.

Ольга Трофимова заявила, что приглушенные горчично-карамельные оттенки наряда неплохо гармонируют с цветотипом звезды. Эксперт заключила, что образ супруги юмориста, несмотря на скромность, не лишен вкуса.

Напомним, что Татьяна продолжает войну с хейтерами. Поклонники союза Елены Степаненко и Евгения Петросяна, который распался, продолжают атаковать соцсети новой супруги юмориста злыми комментариями. Тем, кто считает, что Татьяна Брухунова увела мужа из семьи, женщина отвечает жестко и резко.