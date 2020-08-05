"Похабщина!": Петросян с раздвинутыми ногами стал сенсацией

Евгений Петросян опубликовал несколько видео, по которым можно судить о том, на что идет юморист, чтобы быть в форме. Юморист, которому в сентябре исполнится 75 лет, тщательно следит за здоровьем: он посещает спортивный зал и ходит на специальные процедуры по растяжке.
В ролике, который Евгений Петросян выложил в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, артист лежит на специальной кушетке, движущейся вверх-вниз. Сотрудник аккуратно раздвигает ноги ВИП-клиенту, растягивая мышцы внутренней поверхности бедер, при этом совершая поступательные движения вперед.
"Похабщина!", "Не уверена, что надо было это всем показывать...", "А это точно медкабинет???", "Лучше бы я этого не видел", – высказались озадаченные поклонники.
Многие с юмором восприняли ролик. Народ отпустил несколько шуток и в адрес молодой супруги артиста Татьяны Брухуновой.
"Ой, ну все, Танька, держись!", "Татьяне – приготовиться!", "Ого, вот это растяжка у Вагановича. Брухунова, трепещи!" – прокомментировали подписчики. Определенно, эти видео с Евгением Петросяном стали сенсацией.
Отметим, что Татьяна Брухунова тоже следит за здоровьем, правда, спортом не занимается. Жена прославленного юмориста посещает кабинет обертываний, контролирует питание, не носит каблуки и предпочитает натуральные материалы.
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