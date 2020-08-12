Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем

Виктория Дайнеко, которая несколько месяцев отсутствовала в России, запечатлела себя в одном из столичных заведений. Популярная исполнительница сообщила, что разлука пошла на пользу отношениям с экс-супругом.
По словам певицы, Дмитрий Клейман стал меньше раздражать ее. "После пяти месяцев отсутствия даже бывший муж не бесит, когда съедает все мои шоколадки", – пошутила Виктория Дайнеко в "Сторис".
Подписчики засыпали комплиментами воссоединившуюся пару. Они надеются, что Дмитрий и Виктория смогут преодолеть разногласия, найти общий язык и возродить брак.
Отметим, что у Дайнеко и Клеймана подрастает дочь, имя которой СМИ неизвестно. Некоторые издания писали, что девочку назвали Лидией, однако певица опровергла эту информацию.
Артистка и барабанщик принципиально не показывают дочь, считая, что той не нужно внимание общественности. По словам Виктории, у малышки и так активная жизнь.
Говорят, что из-за беременности Дайнеко и вышла замуж за Клеймана пять лет назад. В 2017 году они оформили развод, при этом не обошлось без скандальных откровений с обеих сторон.
Виктория Дайнеко не скрывает, что ее личная жизнь не клеится. Она считает, что всему виной независимость и самостоятельность. Артистка привлекает мужчин, но не дает им возможности оказать помощь.
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