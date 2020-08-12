Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем

Виктория Дайнеко обнародовала совместное видео с бывшим мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом. Поклонники обрадовались воссоединению экс-супругов.

Виктория Дайнеко, которая несколько месяцев отсутствовала в России, запечатлела себя в одном из столичных заведений. Популярная исполнительница сообщила, что разлука пошла на пользу отношениям с экс-супругом.

По словам певицы, Дмитрий Клейман стал меньше раздражать ее. "После пяти месяцев отсутствия даже бывший муж не бесит, когда съедает все мои шоколадки", – пошутила Виктория Дайнеко в "Сторис".

Подписчики засыпали комплиментами воссоединившуюся пару. Они надеются, что Дмитрий и Виктория смогут преодолеть разногласия, найти общий язык и возродить брак.

Отметим, что у Дайнеко и Клеймана подрастает дочь, имя которой СМИ неизвестно. Некоторые издания писали, что девочку назвали Лидией, однако певица опровергла эту информацию.

Артистка и барабанщик принципиально не показывают дочь, считая, что той не нужно внимание общественности. По словам Виктории, у малышки и так активная жизнь.

Говорят, что из-за беременности Дайнеко и вышла замуж за Клеймана пять лет назад. В 2017 году они оформили развод, при этом не обошлось без скандальных откровений с обеих сторон.

Виктория Дайнеко не скрывает, что ее личная жизнь не клеится. Она считает, что всему виной независимость и самостоятельность. Артистка привлекает мужчин, но не дает им возможности оказать помощь.