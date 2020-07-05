"На сносях?": Топурия прячет живот под просторными нарядами

Солистка музыкального коллектива "А-Студио" спровоцировала слухи о беременности. Кети Топурия в последнее время отдает предпочтение свободным нарядам.

После отмены режима самоизоляции артистка впервые вышла в свет. Кети Топурия и ее возлюбленный, бизнесмен Лев Деньгов, появились на празднике теннисистки Светланы Кузнецовой. Для похода на торжество Топурия выбрала платье свободного кроя. Наряд скрывал фигуру знаменитости.

А накануне, 4 июля, солистка группы "А-Студио" опубликовала в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта видео. В кадре вокалистка красуется перед зеркалом. Кети облачена в просторное белое платьице.

Подписчики заподозрили неладное. Им показалось, что знаменитость прячет растущий живот. Дескать, Топурия резко увеличилась в размерах в районе талии. Подозрительной интернет-обывателям показалась походка Кети. "Походка беременной, живот как у беременной, еще вопросы?", "На сносях?" - интересовались пользователи Сети.

Добавим, что в конце июня Кети Топурия посетила студию ток-шоу "Сегодня вечером". Ведущий шоу Максим Галкин обратил внимание на изменения в фигуре вокалистки. Шоумен откровенно спросил о положении гостьи. Топурия в ответ заявила, что просто-напросто разлюбила обтягивающие наряды.

Напомним, Кети Топурия и Лев Деньгов познакомились год назад. Артистка и бизнесмен столкнулись на вечеринке, а после "нашлись" в соцсетях. Знаменитость не скрывает, что новый возлюбленный делает ее счастливой.