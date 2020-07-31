Царствие небесное: внезапная смерть перечеркнула планы Петросяна

"Человек смертен, но это было бы еще полбеды, – рассуждал мудрый Воланд в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". – Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер". Смерть порой перечеркивает самые грандиозные планы.



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