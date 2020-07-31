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Царствие небесное: внезапная смерть перечеркнула планы Петросяна

Царствие небесное: внезапная смерть перечеркнула планы Петросяна

Фото: Pascal Deloche/Godong/www.globallookpress.com
"Человек смертен, но это было бы еще полбеды, – рассуждал мудрый Воланд в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". – Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер". Смерть порой перечеркивает самые грандиозные планы.
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31 июля исполняется 90 лет со дня рождения Олега Попова. Евгений Петросян на 15 лет младше знаменитого клоуна, но всегда считал его своим другом.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

В 1991 году Попов уехал с семьей жить и работать в Германию – выступал там в собственной цирковой программе под сценическим псевдонимом Счастливый Ганс. Петросян тяжело переживал разлуку.

"Последний раз, когда мы с ним встретились (это было в 2013 году), он пришел на мой концерт, а на следующий день состоялось его сольное выступление, – вспомнил Евгений Ваганович. – Мы долго гуляли по Карловым Варам и разговаривали о том, что пора ему возвращаться в Россию. Он очень боялся вернуться, а я убеждал в том, что у нас его не только любят и помнят, но и ждут".

И клоун вернулся! В июне 2015-го он впервые после эмиграции посетил Россию – выступил в Сочи на Международной профессиональной цирковой премии "Мастер" и в Санкт-Петербурге на открытии после реставрации Цирка Чинизелли.

На 2016 год у него был запланирован гастрольный тур по России. Однако в Ростове-на-Дону, где Попов планировал дать 15 представлений, он уснул на диване гостиничного номера и больше не проснулся.

Внезапная смерть друга перечеркнула все планы Петросяна. Евгений Ваганович мечтал снова встретиться с Олегом Константиновичем, думал и о совместном творческом проекте...

"Мы помним и чтим наших больших артистов! С любовью! Царствие ему небесное!" – подписал Петросян архивное фото на своей странице в "Инстаграм".

Автор: 31 июля 2020, 11:40 Источник: instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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