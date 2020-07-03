Стало известно о новой возлюбленной Игоря Бутмана

В эфире передачи "Судьба человека" Игорь Бутман рассказал Борису Корчевникову, что его новая возлюбленная – очень красивая, хорошая и имеет отличные навыки в кулинарии. Но представлять избранницу широкой публике артист не решается.
Он также вспомнил о предыдущих отношениях. Первой супругой Бутмана стала американка Айлин. Они расстались после трех лет брака. Второй избранницей также была гражданка США. Ее звали Донн. Иностранка родила артисту сына Михаила.
Кстати, с наследником у Игоря Михайловича были не самые хорошие отношения. "Донн забрала у меня права на него, хотя я записан как отец. Мы долго с Мишей не общались", – вспоминает Бутман. Но однажды саксофонист помог Михаилу поступить в институт, а потом, по приезде в США, артист все-таки встретился с сыном.
В дружеских отношениях Бутман остался с третьей женой Оксаной. Артист признался, что со временем чувства начали угасать. "Я стал участвовать в ледовом шоу и сразу как-то остыл к жене. Может, это была звездная болезнь", – предположил саксофонист. Оксана подарила Игорю Михайловичу двух сыновей – Даниила и Марка. Дети хорошо общаются с отцом.
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