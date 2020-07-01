"Не дает усомниться": брак Петросяна и Брухуновой назвали расчетливым союзом

Астротиполог решил изучить эту пару именно с точки зрения физиогномики, которая
может очень многое рассказать о человеке. Главным объектом изучения эксперт выбрал Татьяну.
"Так как ее основные телесные психотипы – это Марс и Уран, которые дают девушке пробивную мощь характера, нетривиальные решения, аристократический темперамент и революционные взгляды, то уже это указывает на то, что чувства и эмоции Татьяне не будут помехой в устроении своей карьеры или на пути к успеху, – говорит Панфилов. – Лидерские качества довольно сильно пошатнули в Татьяне позиции Венеры, а значит – любовь никогда не будет для нее являться самоцелью, а дело и бизнес всегда будет важнее личного".
В процессе своего физиогномического исследования эксперт разобрал фотографии Татьяны, на которых она изображена без очков и где можно хорошо рассмотреть ее взгляд. По его словам, это прекрасно показывает состояние характера и разума девушки. Данный анализ помог астротипологу утвердиться в понимании ее характера и позволил добавить или скорректировать основу мотивов ее свадьбы с Евгением Петросяном, который старше ее более чем на 40 лет.
Анализ не призывает нас критиковать или доказывать – союз строится на любви или на взаимовыгодном сотрудничестве, но призывает изучить данную пару для лучшего понимания себя и своих собственных ситуаций в жизни.
"Итак, если мы с вами будем всматриваться во взгляд Татьяны, то сможем сделать выводы на основе ассоциативного ряда, а также на основе аналогий, разотождествившись с пониманием, о какой личности идет речь, – поясняет Панфилов. – Я считаю, что данный физиогномический срез Татьяны нам дает понимание о ее сильном характере, несгибаемой воле, очень сильном лидерском начале, что подтверждается ее телесным планетарным типом, а хитрость натуры не дает усомниться в ее расчетливом союзе с Евгением Петросяном".
Правый глаз – это полусфера личности, устремленная в тенденции будущего и пути развития. У Татьяны данная полусфера с ярко выраженными управленческими талантами, цепким интеллектом и сильной харизмой. Левый глаз – это полусфера внутреннего мира личности, которую обычно люди не показывают на социуме. При этом вы можете заметить, что вы, как правило, смотрите собеседнику именно в правый, но не в левый глаз. У Татьяны он менее силен и харизматичен, но не менее хитер и расчетлив. Это означает, что человек просчитывает свой путь на несколько шагов вперед. На любой разворот событий у нее уже будет готов план.
"Я сделаю прогноз на то, что мы еще не раз увидим Татьяну, блистающей на Олимпе Российской эстрады среди многих звезд. Она выкует свой путь сама и станет отличным продюсером для многих молодых талантов. Вот только главное для Татьяны – не стать одиозной личностью, иначе тогда пути изгоя ей не избежать", – сказал астротиполог.
Несмотря на всю нетривиальность союза, это именно то, что нужно и Евгению, и Татьяне, считает он. Это та игра, где каждый получает свое – Евгений вторую молодость, а Татьяна статус, славу и богатство. Красивая сказка про Золушку, которую пишет непосредственно Татьяна.
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