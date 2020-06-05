"Позорница!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо мертвой жене Норкина

Новость об уходе из жизни журналистки Юлии Норкиной потрясла многих. Ведь ей было всего 52 года! Но Виталина Цымбалюк-Романовская хотя и соболезнует родным покойной, но считает ее мерзавкой.

15 мая 2018 года в эфир Первого канала вышла очередная программа "Пусть говорят", посвященная скандальному разводу Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Юлия Норкина была приглашена в студию в качестве эксперта.

"Я очень рада, что Армен Борисович изолирован от людей, которых мы прежде не знали, а теперь узнали, и которые из себя ничего не представляют, – возмущалась Норкина. – Кто такая Виталина Цымбалюк-Романовская? Что она? Я очень хочу, чтобы она занялась каким-то делом, концерт дала. А то, чем она занимается, это неприлично! Позорница! Позороница!"

Оскорблениями дело не закончилось. Норкина вскочила и стала пинать Цымбалюк-Романовскую, толкать и кричать: "Ушла отсюда! Пошла вон!" Это унижение киевская пианистка с содроганием вспоминает до сих пор.

"На том эфире все клеветали на меня (а теперь уже очевидно, что это была клевета), бывшую супругу Армена Джигарханяна, которая служила пожилому артисту и Человеку 15 лет своей жизни, – плачет Виталина. – Потом народный артист сильно заболел, и начались программы. И вот, в одной из них, эта женщина – я не знала вообще "кто это" – вот так вела себя в студии. В моем окружении с детства так не вели себя никогда. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично ТАК себя вести... Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить. Работайте над собой, не теряйте человеческий облик ни при каких обстоятельствах".

Киевская пианистка сравнила покойницу с Шариковым из "Собачьего сердца". И пост о ней сопроводила словами "говорящей собачки" из знакомого всем фильма.