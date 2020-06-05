Супруга Петросяна пытается опровергнуть информацию о фиктивном браке

Пару дней назад в Сети появились сведения, которые поставили под угрозу семейную идиллию Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Анонимный источник сообщил, якобы супруги не живут вместе, да и вообще – брак-то фиктивный.

В прессе со ссылкой на инсайдеров заговорили о том, что некие дезинфекторы попали в квартиру помощницы юмориста и все разведали. Дескать, пара хоть и живет в одном доме, но вот квартиры у них разные. Да и свадьбу со своей помощницей Евгений Петросян сыграл лишь затем, чтобы скрыть реальные доходы.

Некоторые телеграм-каналы окрестили Татьяну Брухунову "депозитарием". Якобы как только юморист решил развестись с Еленой Степаненко, ему потребовалось надежное "хранилище" для миллионов, и фиктивный брак – отличный способ убить двух зайцев.

Супруга Евгения Вагановича резко отреагировала на подобные заявления. Девушка отметила, что никаких дезинфекторов в квартиру не пускала – зачем ей это? Клопов и тараканов у нее нет, а от коронавируса дома пока не опрыскивают, поэтому не стоит верить в фейк-ньюс. Также жена Петросяна намекнула авторам клеветы на возможное судебное разбирательство.

Напомним, о Татьяне Брухуновой широкая общественность узнала пару лет назад, когда Евгений Петросян объявил о разводе с Еленой Степаненко. Якобы поводом для разрыва 30-летнего брака стала молодая помощница комика. В декабре 2019-го появилась информация о свадьбе юмориста и его юной избранницей. Супруги не комментируют семейное положение, однако недавно артист выложил на своей странице в соцсети совместную фотографию с Брухуновой и подписью "Family look".