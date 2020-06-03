Хрупкая Матильда Шнурова предстала с тяжелой цепью на шее

Провинциальная девочка из села Лосево Воронежской области, переехав в Москву, превратилась из Елены Мозговой в богемную красотку Матильду. А приобретя питерский лоск в браке с популярным музыкантом Сергеем Шнуровым, "Мотю" и вовсе стали называть иконой стиля и it-girl. Каждое ее появление на публике и фото в соцсетях теперь смакуют фанаты и подписчики ее "Инстаграм".

прочитано 239 раз