Матильда Шнурова вышла в свет с новым избранником

В Сети появилось фото 33-летней Матильды Шнуровой с новым спутником. Личность брюнета неизвестна. Некоторые сразу предположили, что это любовник бывшей жены лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Танцовщица приехала на мероприятие одна, а с кавалером встретилась уже в вип-зоне для именитых гостей, сообщает сайт "Комсомольская правда". Оттуда парочка отправилась в зал. Теперь народ гадает, насколько серьезные отношения у Матильды Шнуровой с новым ухажером.
Отметим, после развода знаменитость на всех вечеринках появлялась одна. Сергей Шнуров же через два месяца после расставания вновь женился – на 29-летней Ольге Абрамовой. Третья супруга музыканта родом из Екатеринбурга. Девушка окончила МГУ, она младше мужа почти на 20 лет.
Напомним, Матильда Шнурова ранее начала активно заниматься гастрономией. После расставания с певцом ей достался ресторан авторской кухни в Санкт-Петербурге.
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