Брухунова отчитала журналиста после вопроса о ребенке от Петросяна

Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна обрушилась на журналистов. 31-летняя Татьяна Брухунова разозлилась из-за вопроса о малыше.

Представителям прессы удалось пообщаться с молодой женой 74-летнего комика. Татьяну Брухунову в лоб спросили, есть ли у нее отпрыск от Евгения Петросяна.

"Вопрос о ребенке – это хамство! На вопросы о частной жизни не отвечаю", – резко ответила супруга знаменитого артиста.

В Сети уже несколько месяцев муссируется слух о том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился сын. Поговаривают, что малыша чете родила суррогатная мать. Пара это радостное известие не комментирует, хотя и не отрицает.

Отметим, что накануне журналистам удалось выяснить, что Петросян и Брухунова живут в разных квартирах на одной лестничной клетке. Апартаменты Евгения Вагановича, по словам инсайдера, аскетичны, в глаза бросается идеальный порядок. Между тем жилище Татьяны, наоборот, обставлено вычурно. Что касается ребенка, о появлении которого так много говорят, его присутствия в жизни четы не наблюдается: нет ни памперсов, ни игрушек.

Более того, супруги даже не обедают вместе. Домработница готовит пищу на кухне у Татьяны, а после относит блюда в квартиру к Евгению Вагановичу. У каждого из супругов какая-то своя отдельная жизнь.