Деревянный крест и фото: сын не может установить памятник на могиле Крачковской

Могила звезды советского кино не облагорожена, хотя со смерти артистки прошло три года. Сын Натальи Крачковской – Василий – объяснил, почему не может установить памятник.

Легендарная артистка ушла из жизни 3 марта 2016 года на 78 году жизни. У Натальи Крачковской случился инфаркт, ее госпитализировали в Первую Градскую больницу, однако спасти не смогли.

После похорон сын знаменитости захотел, чтобы мать и отец – Владимир Васильевич, умерший в 1988-м году, – лежали рядом – на Троекуровском кладбище в Москве. Однако перевезти останки с одного погоста на другой оказалось делом хлопотным.

Чиновники не дают разрешения на перезахоронение. Три года Василий борется, а воз и ныне там. Из-за проволочек с администрацией на могиле Натальи Крачковской так и не появился памятник: лишь деревянный крест, да фото в рамке.

"Папа покоится на Преображенском кладбище. Хочу, чтобы теперь он был рядом с мамой… Думал, что проблем с этим не будет, но кругом сплошная бюрократия – не первый месяц бьюсь с чиновниками", – цитирует Василия "Экспресс газета".

По словам Василия, его знаменитая мама огромного наследства не оставила – только две квартиры. Апартаменты артистки на Ленинском проспекте специалисты оценивают всего лишь в восемь миллионов рублей. Сейчас там проживает внук Натальи Крачковской – Володя. Артистка переписала на него жилплощадь еще при жизни.