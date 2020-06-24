"Раскройте секрет похудения": Молодая жена Петросяна напялила лосины и подчеркнула фигуру

Известно, что молодая жена Евгения Петросяна уже долгое время борется за звание одной из самых модных девушек в российском шоу-бизнесе. Татьяна Брухунова отдает предпочтения нарядам люксовых брендов и делится советами по стилю. На этот раз супруга юмориста удивила простотой своего образа.

31-летняя красавица всегда одета с иголочки, а ее мнение считается экспертным и ценится подписчиками в Инстаграме. Татьяна Брухунова часто появляется на публике в роскошных и элегантных нарядах. В комментариях под фотографиями жены Петросяна происходят настоящие баталии: поклонники спорят о ценовой политики вещей и обвиняют Татьяну в ханжестве.

Молодая супруга юмориста решила приобщиться к масс-маркету и выбрала для очередной прогулки весьма упрощенный образ. Сама же Татьяна признается, что у нее есть несколько модных кумиров и примеров женщин с прекрасным вкусом. К ним девушка относит принцессу Диану, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и Грейс Келли.

По словам Татьяны Брухуновой, иногда ей хочется одеваться просто и сдержанно. Стоит отметить, что девушка не выходит на прогулку возле дома в костюмах от Chanel и не надевает самые дорогие туфли по этому случаю. Последняя фотография в Инстаграме жены Петросяна тому доказательство. Брухунова предстала перед публикой в черных лосинах, белой футболке и джинсовой рубашке. Завершением модного образа стали сумка-портфель на длинном ремне и белые кроссовки.

Подписчики пришли в восторг от увиденного и завалили девушку лестными комментариями. Видимо, поклонницам было приятно от того, что хоть иногда они могут быть похожи на их кумира.

"Наконец-то, молодежный современный образ и очень вам подходит по типажу", – отметили подписчицы Татьяны.

Более того, поклонники заметили, что Брухунова сильно похудела. Многие написали, что такая худоба вовсе не красит молодую жену юмориста и посоветовали заняться своим здоровьем. Но несмотря на "дельные" советы публики, некоторые все же постарались выпытать у Татьяны секретный эликсир для похудения.

Напомним, что Брухунова впервые назвала Евгения Петросяна своей семьей несколько дней назад. Татьяна разместила в Инстаграме фотокнигу со снимком мужа на обложке. На страницах книги запечатлены самые яркие моменты жизни Петросяна и его молодой избранницы.