"Раскройте секрет похудения": Молодая жена Петросяна напялила лосины и подчеркнула фигуру

31-летняя красавица всегда одета с иголочки, а ее мнение считается экспертным и ценится подписчиками в Инстаграме. Татьяна Брухунова часто появляется на публике в роскошных и элегантных нарядах. В комментариях под фотографиями жены Петросяна происходят настоящие баталии: поклонники спорят о ценовой политики вещей и обвиняют Татьяну в ханжестве.
Молодая супруга юмориста решила приобщиться к масс-маркету и выбрала для очередной прогулки весьма упрощенный образ. Сама же Татьяна признается, что у нее есть несколько модных кумиров и примеров женщин с прекрасным вкусом. К ним девушка относит принцессу Диану, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и Грейс Келли.
По словам Татьяны Брухуновой, иногда ей хочется одеваться просто и сдержанно. Стоит отметить, что девушка не выходит на прогулку возле дома в костюмах от Chanel и не надевает самые дорогие туфли по этому случаю. Последняя фотография в Инстаграме жены Петросяна тому доказательство. Брухунова предстала перед публикой в черных лосинах, белой футболке и джинсовой рубашке. Завершением модного образа стали сумка-портфель на длинном ремне и белые кроссовки.
Подписчики пришли в восторг от увиденного и завалили девушку лестными комментариями. Видимо, поклонницам было приятно от того, что хоть иногда они могут быть похожи на их кумира.
"Наконец-то, молодежный современный образ и очень вам подходит по типажу", – отметили подписчицы Татьяны.
Более того, поклонники заметили, что Брухунова сильно похудела. Многие написали, что такая худоба вовсе не красит молодую жену юмориста и посоветовали заняться своим здоровьем. Но несмотря на "дельные" советы публики, некоторые все же постарались выпытать у Татьяны секретный эликсир для похудения.
Напомним, что Брухунова впервые назвала Евгения Петросяна своей семьей несколько дней назад. Татьяна разместила в Инстаграме фотокнигу со снимком мужа на обложке. На страницах книги запечатлены самые яркие моменты жизни Петросяна и его молодой избранницы.
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