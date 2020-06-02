"У нас с Игорем вынужденный брак по расчету": сенсационное признание Повалий

Народная артистка Украины Таисия Повалий уже почти 27 лет счастлива в браке со своим продюсером Игорем Лихутой. 4 октября они отметят "свадьбу красного дерева". И только сейчас всплыли обстоятельства, при которых они оформили свои отношения.

"У нас был брак по расчету, – удивила Таисия Повалий признанием. – Мы перешагнули через обычный этап красивых долгих ухаживаний, поскольку срочно предстояло расписаться".

"Дело в том, что я должна была получать квартиру, – объяснила певица причину подобной спешки. – Мне с сыном полагалась двухкомнатная. Но оказалось, что если выйду замуж, то получу уже три комнаты. Пришлось сразу вести Игоря в ЗАГС".

Как известно, девичья фамилия Таисии – Гирявец. А звучную Повалий она получила от первого мужа – музыканта-клавишника Владимира Повалий, с которым в 1993 году развелась. Но становиться Лухутой по второму мужу певица не стала.

"Мы обсуждали с Таей этот момент, но нам обоим показалось, что фамилия Повалий звучит более сценично, чем Лихута", – пояснил муж звезды.

За Игоря Лихуту исполнительница вышла замуж будучи уже известной. К этому времени она успела получить первую награду на известном конкурсе "Новые имена", стала дипломантом конкурса "Азия Дауысы 1991" в Алма-Ате, получила Гран-при на конкурсе имени В. Ивасюка "Пісня буде поміж нас" в Черновцах, и в белорусском Витебске на Международном фестивале искусств "Славянский базар". Поэтому фамилия Повалий уже гремела на всем постсоветском пространстве. И остается в топе до сих пор!

"Правда, первое время люди называли меня на прибалтийский манер "Повали", без "и краткого" в конце, – вспоминает Таисия.

"Да, в России в пресса поначалу была такая же ошибка – слишком уж непривычная казалась фамилия".

Стоит заметить, что коллега Таисии Повалий по сцене, народная артистка СССР Алла Пугачева, в первом браке по паспорту была Орбакене, хотя на афишах продолжала быть Пугачевой. И это было тогда заметным поступком с ее стороны, поскольку фамилия Пугачевой на тот момент была уже известна в эстрадной среде.