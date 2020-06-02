"Пластика?": Виталина Цымбалюк-Романовская стала точной копией красавицы Мэрилин Монро

Легендарная актриса и певица Мэрилин Монро ушла из жизни почти 60 лет назад. С тех пор на свете было немало эффектных женщин, но все не то. И вот случилась реинкарнация американской звезды.

Монро прожила всего 36 лет и запомнилась не только яркими образами в кино, но и сумасшедшими романами. Спортсмены и президенты влюблялись в нее без памяти. Увы, финал жизни у Монро был драматичный...

Виталина Цымбалюк-Романовская давно пережила именитую американку, но с юношества привыкла к сравнению с ней – те же стать, грациозность, очарование, достоинство. "Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик с легкой курносостью и подбородок с маленьким, нарисованным тушью, пятнышком", – писали Ильф и Петров. Словно точный портрет Виталины!

Как и в Мэрилин, в нее без конца влюбляются знаменитые мужчины. Ах, чаровница! "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – сладострастно облизывал губы актер Армен Джигарханян.

И если прежде киевская пианистка всю себя посвящала заботам о пожилом муже, то после развода расцвела. Она решила довести свое сходство с Монро до безупречного. "Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном – дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя необыкновенная и умопомрачительная прическа", – продолжается описание в "12 стульях". Эллочка, как известно, нанесла сокрушительный удар заносчивой Вандербильдихе своим роскошным платьем, отороченным собакой.

Удар Мэрилин нанесла и Виталина. Она стала точной ее копией! Если посмотреть на снимки киевской пианистки в образе голливудской дивы, покажется, что сходство абсолютное. Многие друзья Цымбалюк-Романовской даже стали думать, что она сделала пластику, чтобы походить на заморскую диву. Но нет, это хороший макияж и прическа добавили совершенства природному шарму!