Степаненко потратила миллион рублей на пластические операции

После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко стала выглядеть заметно моложе. Артистка похудела на 40 килограммов и, очевидно, сделала себе пластические операции. Специалист взглянула на фотографии Степаненко, сделанные после преображения, и посчитала, во сколько обошлась Елене Григорьевне "вторая молодость".

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