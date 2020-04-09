Петросян следит за помолодевшей Степаненко после слухов о ее новом романе

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном заметно похорошела. Женщина начала жизнь с чистого листа и пробует себя в новом амплуа.

Недавно появилась информация, что на личном фронте у 67-летней юмористки не все так просто. После съемок очередной программы на "России-1" женщину встретил поклонник. Импозантный мужчина примерно ее возраста одарил артистку цветами. Правда, сама Елена Степаненко в недавнем интервью отмечала, что пока не готова к новым отношениям. Она уверена, что прошло еще слишком мало времени после развода с Евгением Петросяном. Звезда пока наслаждается одиночеством и карьерой.

Впрочем, оказалось, что бывший супруг не упускает из виду ее успехи. 74-летний юморист пристально следит за женщиной. Несмотря на то, что после развода он снова вступил в брак и, по слухам, даже стал отцом, мужчина интересуется карьерой Елены Степаненко.

Неравнодушие Евгения Петросяна "спалил" его друг и коллега Георгий Териков. Недавно ему позвонил юморист и сказал, что у бывшей супружницы выходит новое шоу. "Надо посмотреть", – отметил артист в разговоре с приятелем.

Автор многих концертных номеров дуэта Петросян-Степаненко рассказал, что раньше писал сольные сценарии и для Елены Григорьевны. Правда, в какой-то момент артистка переквалифицировалась в другой жанр, и их пути разошлись. "Монологи для домохозяек меня не интересуют", – презрительно бросил Териков.

А вот для Евгения Петросяна писатель-сатирик подготовил 15 новых номеров. Запись стартует летом этого года, сообщает издание "Вокруг ТВ".