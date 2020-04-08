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У Степаненко после развода с Петросяном появился богатый ухажер

Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Последние два года о Елене Степаненко вспоминают лишь из-за ее громкого развода с Евгенией Петросяном. Но мало кто знает, что артистке начал оказывать знаки внимания некий бизнесмен. 
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Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном вновь на волне популярности. Телеканал "Россия 1" щедро награждает артистку эфирным временем, показывая в праздничные дни ее монологи. Теперь она обзавелась своим шоу, премьера которого состоится 12 апреля. Передача получила название "Еще не вечер".

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 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

В студию Елена Григорьевна приглашает звезд шоу-бизнеса. Одной из них стала Ольга Бузова. Поп-дива публиковала снимок со съемок передачи. Тогда многие пришли в восторг от нового образа любимой юмористки. Степаненко похудела на 40 килограммов, сделала красивые прическу и макияж. Неудивительно, что артистка стала вновь притягательной для мужчин. 

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник из съемочной группы передачи, у Елены Григорьевны появился поклонник. Он немного моложе юмористки. Степаненко принимает подарки от ухажера, но вряд ли ответит ему взаимностью. Говорят, артистка пока не хочет вновь связывать себя отношениями. 

Слышать не хочет Степаненко и про недавно родившегося наследника у Евгения Петросяна. На просьбы журналистов прокомментировать эту информацию знаменитость отвечает отказом. 

Автор: 8 апреля 2020, 12:37

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