63-летняя Наталья Андрейченко закрутила роман с молодым горячим мачо

Наталья Андрейченко встречается с итальянцем, который годится ей в сыновья. Парочка отправилась в Мексику, чтобы провести отпуск актрисы.



Кадрами совместной прогулки звезда театра и кино поделилась в своем инстаграм-аккаунте. В ролике видно, как Наталья Андрейченко нежно держит иностранца под руку.

Знаменитость проводит для парня экскурсию на английском языке, сообщает "Экспресс газета". Поклонники обратили внимание на то, что Наталья Андрейченко выглядит счастливой и похорошевшей рядом с молодым мужчиной. "Ух, какой красавец-мачо!!!" – восхитился один из фолловеров актрисы.

Примечательно, что артистка уже была замечена в связи с иностранцами. Также Наталью Андрейченко никогда не смущала большая разница в возрасте. Напомним, в 1985 году она вышла замуж за австрийского актера и кинорежиссера Максимилиана Шелла, который был старше на 26 лет. Супруги развелись в 2005 году.



Россияне порадовались за актрису, которая в последнее время не раз жаловалась на психологические проблемы. Многие поздравили Наталью Андрейченко с новым романом. "А у вас личная жизнь в разгаре!" – отметили фолловеры.

Как писали "Дни.ру", ранее звезда прокомментировала шумиху, которая появилась после ее исчезновения. Актриса была удивлена, получив множество негативных и откровенно оскорбительных отзывов.

Все началось с того, что официальный представитель Ян Трунцев сообщил, что пропала Наталья Андрейченко. Якобы артистка более суток не выходит на связь. В последний раз ее видели друзья в Канкуне, тогда она пожаловалась на усталость и вскоре уехала домой.

Потом телефон Натальи Андрейченко был отключен. Позже актриса сообщила, что просто взяла паузу из-за усталости – отключила телефоны и удалилась в джунгли на духовные практики.