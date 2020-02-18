Поступили тревожные данные о рухнувшем лицом на землю Диброве

60-летний шоумен продолжает находиться под наблюдением врачей. Вечером 17 февраля Дмитрия Диброва отвезли в больницу после того, как он побывал на премьере фильма. Неожиданно для всех телеведущий упал в обморок.
Кроме того, инцидент попал на видео, оно сразу же появилось в сети. На нем видно, как после потери сознания подбежали люди, начали оказывать первую помощь. Позже приехала скорая и положила Диброва на носилки. Также видно, что шоумен смотрел по сторонам, а значит, что в обмороке он был недолго.
По приезду в больницу специалисты провели полное обследование пациента. Выяснилось, что причиной потери сознания стал микроинсульт. Эту информацию рассказал директор Диброва Табриз Шахиди.
Сейчас шоумен чувствует себя удовлетворительно. Сам передвигается по палате, принимает пищу. Дмитрий уже успел созвониться со своими близкими.
Интересно, что сам телеведущий ранее опровергал информацию об инсульте. Он обращал внимание журналистов на то, что общается по телефону сам, а значит, это неправда.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Межрасовые отношения