Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей года

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Четверг
31 декабря
Лента новостей
17:21
В Подмосковье мужчина расстрелял сына во время ссоры
17:09
Виктор Дробыш озвучил необычные планы на встречу Нового года
17:07
Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:02
Умер известный французский актер
16:56
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом
16:37
Юдашкин устроил загулявшей жене изысканный сюрприз
16:24
Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса
16:20
Горбань из "Кухни" закружилась в эротичном танце после древнего обряда
16:12
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
16:04
"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России
16:00
Пьяные мигранты устроили драку в московском метро
15:57
"Там он ради детей": Меладзе пожелали развестись в новом году
15:52
"Очень тяжело": после слухов о страшной болезни Дубовицкая заговорила о трудностях
15:48
Для галочки: Подольская и Пресняков сфотографировались на фоне икон
15:45
Назван простой способ сделать зубную щетку безопаснее
15:27
Звезда сериала "Сонька – Золотая Ручка" тайно вышла замуж за известного режиссера
15:19
Попавшая в больницу с травмой Тодоренко высказалась о самочувствии
15:09
"Юлина девочка": дочь Началовой поразила сходством с певицей
15:04
В Москве из-за непогоды отменили и задержали почти 150 рейсов
14:56
Грачевский вышел на связь после новостей об ухудшении состояния из-за коронавируса
14:54
Дакота улетела в отпуск с бывшим мужем и любовником: Шведская семья
14:46
Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду
14:37
"Легких родов!": Кети Топурия показала танцы на крайнем сроке беременности
14:26
Жителей Московской области поздравили с Новым годом
14:23
С Успенской случилось несчастье после обращения к дочери
13:50
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
13:49
В аэропорту Домодедово произошел коллапс из-за наледи на взлетной полосе
13:48
Звезда Голливуда назвала секрет осиной талии в 54 года
13:31
"Вижу твою игровую зону": покатившаяся по наклонной экс-звезда Disney показала лишнее
13:29
Нет будущего: Песков опустил руки
13:26
В Домодедове грузчики устроили драку с поножовщиной
13:14
"Весь в себе": осужденный Ефремов впал в депрессию
13:07
"Ночной Контакт" проведет большое новогоднее шоу в VK
13:03
"Уже наотмечалась?": валяющейся в сугробе Бондарчук просят больше не наливать
13:03
Губернатор Камчатки вручил семьям ключи от нового жилья и принял участие в акции "Елка желаний"
13:01
"Когда он мужем был, попроще было": Асмус намекнула на воссоединение с Харламовым
12:57
Политолог Золотарев: Ближе к весне Зеленского попытаются сместить с поста
12:56
"Ухожу": стали известны последние слова Колтового перед гибелью
12:43
Субъективный взгляд: президент "Кинотавра" назвал лучшие сериалы 2020 года
12:34
Врач назвал условие возвращения россиян к привычной жизни после пандемии
11:56
Оценить масштаб проблемы: актер "Интернов" оголился на камеру
11:51
В Петербурге школьника ударили ножом во время конфликта
11:50
"Мужчины бывают непредсказуемы": Водонаева определила будущее сына
11:14
"Он устал жить": адвокат сделал тревожное заявление о состоянии Алибасова
11:07
Устоять не было шанса: чем Зудина пленила Табакова
11:04
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 27,7 тысячи
10:54
"В 2020-м пришлось пройти и пережить многое": как Повалий готовится к Новому году
10:43
В Москве карета скорой помощи столкнулась с тремя машинами
10:16
Митя Фомин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
10:04
Наглая провокация: Цискаридзе втянули в грязный гей-скандал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна
В новогоднюю ночь Юля придет в каждый дом: мать Началовой предупредила россиян
"Прекратите смешить народ": на хвастающуюся горами денег Пугачеву вылили ушат помоев
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
Изменившуюся до неузнаваемости молодую жену Петросяна приняли за Боярскую
65-летняя Долина закрутила новый роман
Шоу-бизнес
Газманов поздравил читателей

Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Родион Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже очень скоро страна отметит самый ожидаемый праздник. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателям "Дни.ру" с теплыми пожеланиями.
прочитано 339 раз

Сегодня Родион Газманов является признанным отечественным исполнителем. Его талант отмечают даже самые строгие коллеги, а новые позитивные песни исполнителя каждый раз радуют восхищенных поклонников.

Несмотря на непростую ситуацию в мире, в этом году у артиста было несколько выступлений. 20 февраля 2020 года состоялся его сольный концерт в Москве в Вегас Сити Холле, а в это воскресенье Родион выступил с акустическим концертом в онлайн-формате. Почитатели артиста остались очень довольны: певец даже предложил им самим выбрать репертуар за несколько дней до мероприятия.

Осенью Родион Газманов выпустил песню "Что такое любовь", которая пришлась по душе даже самым привередливым слушателям.

Артист с радостью поздравил читателей "Дни.ру" с праздником.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 31 декабря 2020, 17:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России
Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду
Политолог Золотарев: Ближе к весне Зеленского попытаются сместить с поста
Депутат Рады Рабинович о разочаровании в Зеленском: Он не лох, лохи – мы

Шоу-бизнес

Звезда Голливуда назвала секрет осиной талии в 54 года
Нет будущего: Песков опустил руки
"Весь в себе": осужденный Ефремов впал в депрессию
"Уже наотмечалась?": валяющейся в сугробе Бондарчук просят больше не наливать

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Стало хуже: инфицированного Грачевского доставили в реанимацию

Известен диагноз режиссера

Шоу-бизнес

С Успенской случилось несчастье после обращения к дочери

Певица сама рассказала об этом

Шоу-бизнес

Для галочки: Подольская и Пресняков сфотографировались на фоне икон

Артисты покрестили новорожденного

Шоу-бизнес

Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна

Актер не был нужен никому

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+