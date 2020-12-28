"Понты": Легкомысленная невестка Валерии приобрела машину за неприличную сумму вместо коляски

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его супруга в ближайшие недели ожидают появления на свет дочки. Оказалось, будущие родители нестандартно подошли к вопросу подготовки.



Невестка певицы Валерии опубликовала в "Инстаграм" фотографию и рассказала, что купила для дочери дорогую коляску. Как уже посчитали СМИ, ее стоимость составляет около 150 тысяч рублей.

"У нас есть Mercedes, я решила, что у малышки он тоже должен быть. Первый Mercedes", – написала Лиана. Она ожидала, что поклонники оценят выбор, однако все оказалось не совсем так.

"Супер! Вы описали достоинства коляски, которую можно купить и за 20, и за 40 тысяч рублей. Но что же скажут подружки и блогеры, если вы такую купите?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Безумная, лучше бы в детский дом", "Мне просто стало интересно, как бы ваша инстажизнь отреагировала на дешевую коляску", "Почему именно эта коляска??? Вариант номер один – ПОНТЫ!!!!" – прокомментировали новость пользователи.

Будущей маме пришлось оправдываться за покупку. Она рассказала, что изучила ассортимент, и более дешевые варианты ей не понравились. По словам Лианы, деньги она заработала сама. "Я покупаю всегда только то, что нравится мне! И мне абсолютно всегда все равно, что скажут и подумают другие", – высказалась невестка Валерии.

Были и те, кто порадовались за девушку, посоветовав никого не слушать. "Лиана, не слушай никого! Если можно купить лучшее для своего ребёнка, то почему бы этого не сделать?", "Отличный транспорт", "Правильно, с остальным вообще ходить невозможно", – писали они.

Напомним, недавно Арсений Шульгин сказал, что хотел бы стать многодетным отцом. Возможно, у коляски есть шанс на вторую жизнь.