"Жду, когда Валерия разведется": Пригожину нанесли удар под дых

Муж певицы Валерии принял участие в ютуб-шоу "Площадка для оскорблений". Известный видеоблогер Наташа Краснова мастерски унизила продюсера, но он дал достойный отпор.

В скандальном шоу звезды российского шоу-бизнеса издеваются и зло шутят друг над другом, совершенно не стесняясь в выражениях. В гостях проекта побывал Иосиф Пригожин. Они устроили словесный поединок с Наташей Красновой.

Продюсер отметил, что девушка уже два раза разводилась и выразил надежду, что она найдет кого-то, чтобы вновь с ним разойтись. Ответ не заставил себя долго ждать. "Я жду, когда Валерия разведется, я за нее замуж выйду", – заявила оппонентка Пригожина.

"Тогда я должен жениться на твоем муже, если про тренд говорить", – парировал супруг певицы Валерии. Тогда Краснова пошла еще дальше в своих оскорблениях и сказала, что если бы ей предложили выбор: заняться сексом с Пригожиным или вытащить пулю ржавыми ножницами, она бы выбрала ножницы, потому что так "меньше шансов чем-то заразиться".

Как писали "Дни.ру", ранее в личном блоге Иосиф Пригожин выложил видео, на котором они с певицей Валерией и Филиппом Киркоровым вместе гуляют по торговому центру в Дубае. Артистка и король отечественной эстрады едут на эскалаторе и начинают распеваться. Супруга продюсера заводит: "А я пьяная, пьяна от тебя". Филипп Киркоров тут же удивляется: мол, неужели и правда от меня? Затем они поцеловались. Поступок исполнительницы вызвал осуждение ее поклонников – она все-таки замужняя дама, которой так себя вести не пристало.

