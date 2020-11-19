"Жду, когда Валерия разведется": Пригожину нанесли удар под дых

В скандальном шоу звезды российского шоу-бизнеса издеваются и зло шутят друг над другом, совершенно не стесняясь в выражениях. В гостях проекта побывал Иосиф Пригожин. Они устроили словесный поединок с Наташей Красновой.
Продюсер отметил, что девушка уже два раза разводилась и выразил надежду, что она найдет кого-то, чтобы вновь с ним разойтись. Ответ не заставил себя долго ждать. "Я жду, когда Валерия разведется, я за нее замуж выйду", – заявила оппонентка Пригожина.
"Тогда я должен жениться на твоем муже, если про тренд говорить", – парировал супруг певицы Валерии. Тогда Краснова пошла еще дальше в своих оскорблениях и сказала, что если бы ей предложили выбор: заняться сексом с Пригожиным или вытащить пулю ржавыми ножницами, она бы выбрала ножницы, потому что так "меньше шансов чем-то заразиться".
Как писали "Дни.ру", ранее в личном блоге Иосиф Пригожин выложил видео, на котором они с певицей Валерией и Филиппом Киркоровым вместе гуляют по торговому центру в Дубае. Артистка и король отечественной эстрады едут на эскалаторе и начинают распеваться. Супруга продюсера заводит: "А я пьяная, пьяна от тебя". Филипп Киркоров тут же удивляется: мол, неужели и правда от меня? Затем они поцеловались. Поступок исполнительницы вызвал осуждение ее поклонников – она все-таки замужняя дама, которой так себя вести не пристало.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Почему женщины сейчас доминируют?
Ищу богатую девственницу где есть такие?
Кастовые отношения