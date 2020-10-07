"Светитесь рядом с красивой женщиной": Петросян нашел замену Брухуновой

Лишь этой весной Евгений Петросян подтвердил, что его связывает с Татьяной Брухуновой не только работа, но и общий быт. В среду в личном блоге юморист опубликовал фото с другой женщиной и спровоцировал слухи о новом романе.

В своем инстаграм-аккаунте артист поделился снимком с симпатичной девушкой. Ей оказалась актриса театра Евгения Петросяна. По словам звезды, вместе с Оксаной Невежиной они подготовили новый номер, который актриса скоро продемонстрирует в выпуске "Петросян-шоу". Знаменитость пообещала, что выступление красавицы всех покорит.

Поклонники пришли в восторг от снимка юмориста. Правда, некоторые не сразу поняли, кто на фото, и тут же предположили, что Евгений Петросян подыскал замену Татьяне Брухуновой. Пользователи Сети попытались выяснить, женился ли артист снова или нет. Впрочем, все отметили, что звезда выглядит значительно моложе рядом с интересной девушкой.

"Вы светитесь весь рядом с красивой женщиной! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отлично смотритесь вместе. Ждем ваше выступление", "Вы чем то даже похожи", "Он опять женился не пойму?", "Даже животик втянул, молодец Евгений Ваганович!" – написали в комментариях.

Напомним, Татьяна Брухунова в личном блоге рассказала, что появление наследника никак ее не изменило. Также она не причисляет себя к матерям-наседкам, которые ни на шаг не отходят от ребенка. Девушка спокойно оставляет маленького Вагана на нянек и идет по своим делам. Супруга Евгения Петросяна отметила, что не против родить еще одного ребенка, если Бог даст.