Степаненко изменила Дубовицкую до неузнаваемости

Поговаривают, Регина Дубовицкая так вдохновилась примером российской юмористки, что сразу же решила испробовать на себе чудодейственную диету. По словам Степаненко, она раскрыла секрет быстрого похудения.
Сама же Дубовицкая на протяжении долгих лет охотно пользуется советами коллеги по сцене. Ведь Елена Степаненко может похвастаться богатым опытом в области диетологии.
Артистки перепробовали всевозможные соковые диеты, разгрузочные дни и детоксикацию организма.
"Кофе и два куска жареного хлеба утром, потом кефир обезжиренный, а вечером – фрукты. В результате за две недели я сбрасываю пять килограммов", – публично заявила Дубовицкая.
Результат мгновенного похудения совсем не радует преданных фанатов телеведущей. Публика обеспокоена болезненным видом Регины. Тем более, физическое состояние Дубовицкой находится под угрозой из-за бушующей пандемии коронавируса.
В одном из интервью бессменная ведущая отметила, что боится заразиться смертельным вирусом, так как не знает, выдержит ли ее организм подобной нагрузки. За состоянием артистки пристально следит внучка.
Остается только надеяться, что Регина Дубовицкая перестанет испытывать удачу и прекратит экспериментировать со своим весом.
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