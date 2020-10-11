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Шоу-бизнес
Степаненко изменила Дубовицкую до неузнаваемости

Степаненко изменила Дубовицкую до неузнаваемости

Регина Дубовицкая. Фото: Natalya Loginova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ежедневно всплывают новости, связанные со здоровьем Регины Дубовицкой. Врачи ставят неутешительные диагнозы руководителю программы "Аншлаг". А многочисленная аудиторию во всем винит коллегу телеведущей Елену Степаненко.
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Поговаривают, Регина Дубовицкая так вдохновилась примером российской юмористки, что сразу же решила испробовать на себе чудодейственную диету. По словам Степаненко, она раскрыла секрет быстрого похудения.

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 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

Сама же Дубовицкая на протяжении долгих лет охотно пользуется советами коллеги по сцене. Ведь Елена Степаненко может похвастаться богатым опытом в области диетологии.

Артистки перепробовали всевозможные соковые диеты, разгрузочные дни и детоксикацию организма.

"Кофе и два куска жареного хлеба утром, потом кефир обезжиренный, а вечером – фрукты. В результате за две недели я сбрасываю пять килограммов", – публично заявила Дубовицкая.

Результат мгновенного похудения совсем не радует преданных фанатов телеведущей. Публика обеспокоена болезненным видом Регины. Тем более, физическое состояние Дубовицкой находится под угрозой из-за бушующей пандемии коронавируса.

В одном из интервью бессменная ведущая отметила, что боится заразиться смертельным вирусом, так как не знает, выдержит ли ее организм подобной нагрузки. За состоянием артистки пристально следит внучка.

Остается только надеяться, что Регина Дубовицкая перестанет испытывать удачу и прекратит экспериментировать со своим весом.

Автор: 11 октября 2020, 13:49 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
😁😁😁Степаненко виновата что кое кто решил диету соблюдать???? Чушь!!!! Да ещё с ошибками написано. И вообще Светлана Рожкова уже у себя в инстаграм обьяснила, что всё нормально с Дубовицкой. Уж они то вместе чаще встречаются, чем автор этого поста. 😁Очередной пасквиль оскорблений адвоката Жорина, вот и вся проблема.
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