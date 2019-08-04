Киркоров взял детей на ночную вечеринку с полуголыми красотками

В личном Instagram артист публикует фото и видеоотчеты с отдыха. Сейчас Филип Киркоров и его отпрыски – дочь Алла-Виктория и сын Мартин – находятся во Франции.
Дети повсюду сопровождают поп-короля. Накануне Киркоровы-младшие даже посетили ночной клуб.
В Stories личного микроблога Филипп разместил запись, на которой он вместе с наследниками коротает время в Le Quai – одном из самых дорогих увеселительных заведений в Сен-Тропе. Бар отличается отличным видом, качественным развлекательным шоу и изысканным меню. Несмотря на внушительный ценник, у звезд это место пользуется большой любовью.
Для Филиппа Киркорова и его отпрысков танцевали и раздевались полуголые красотки. Судя по видеоотчету Киркорова, он остался доволен представлением в Le Quai. "Вот такая вечеринка", – написал Филипп. Меж тем Алла-Виктория и Мартин удивленными не казались, они неторопливо ели свои блюда, видимо, ребята уже привыкли к ярким шоу.
Напомним, ранее Филипп Киркоров вместе с детьми посетил местный парк аттракционов. Поп-король с удовольствием прокатился на американских горках.
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