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Киркоров взял детей на ночную вечеринку с полуголыми красотками

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com.
Поп-король отечественной эстрады проводит отпуск вместе с детьми. Филипп Киркоров взял наследников на ночное представление.
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В личном Instagram артист публикует фото и видеоотчеты с отдыха. Сейчас Филип Киркоров и его отпрыски – дочь Алла-Виктория и сын Мартин – находятся во Франции.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Дети повсюду сопровождают поп-короля. Накануне Киркоровы-младшие даже посетили ночной клуб.

В Stories личного микроблога Филипп разместил запись, на которой он вместе с наследниками коротает время в Le Quai – одном из самых дорогих увеселительных заведений в Сен-Тропе. Бар отличается отличным видом, качественным развлекательным шоу и изысканным меню. Несмотря на внушительный ценник, у звезд это место пользуется большой любовью. 

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov/

Для Филиппа Киркорова и его отпрысков танцевали и раздевались полуголые красотки. Судя по видеоотчету Киркорова, он остался доволен представлением в Le Quai. "Вот такая вечеринка", – написал Филипп. Меж тем Алла-Виктория и Мартин удивленными не казались, они неторопливо ели свои блюда, видимо, ребята уже привыкли к ярким шоу.

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov/

Напомним, ранее Филипп Киркоров вместе с детьми посетил местный парк аттракционов. Поп-король с удовольствием прокатился на американских горках.

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov/

Автор: 4 августа 2019, 12:28
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