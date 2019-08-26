"Как отрезало": Дибров с женой попали в жуткую аварию

Об инциденте, едва не стоившим звездной паре жизни, "Миссис Россия – 2017" рассказала в Instagram. Супруги решили добавить в повседневность немного адреналина, что могло привести к трагедии.
"Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, но после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоты и скорости", – написала жена Дмитрия Диброва.
Поклонники знаменитой четы не на шутку встревожились из-за поста Полины. Однако та заверила, что с ними все в порядке, и разместила снимок, на котором они с Дмитрием Дибровым запечатлены на мотоцикле в защитных шлемах.
Подписчики признались, что понимают ее чувства: "Я тоже после родов стала бояться всего. Не катаюсь на каруселях, в машине на переднем сиденье не сижу", "Экстрим – это круто и завораживает, но после родов срабатывает инстинкт самосохранения. Тебе есть ради кого жить!"
Напомним, что супруга младше Дмитрия Диброва на 30 лет. Журналист познакомился с ней в 2007 году. Тогда 17-летняя девушка участвовала в конкурсе красоты, куда он был приглашен в качестве члена жюри.
В 2009 году Дмитрий и Полина поженились. Они воспитывают троих детей и уверяют, что большая разница в возрасте не сказывается на отношениях. Супруги на равных принимают решения и всегда поддерживают друг друга.
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