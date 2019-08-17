"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе

Полина Диброва рассказала, что телеведущий забыл в кафе аэропорта Барселоны красный чемодан, в котором находись ее вещи. Женщина до сих пор не может прийти в себя после случившегося.
"Я в трауре. Вчера в аэропорту Барселоны мы забыли красный чемодан. А этот чемодан был мой: 4 пары обуви, два ремня, 2 сумки, вся моя декоративная косметика... наконец, украшения. Честно говоря, вчера чуть не ревела", – призналась Полина Диброва.
Женщина попросила подписчиков поделиться своими историями о забытых вещах. "Может, кто сталкивался с подобным? Что делать? Как думаете, найдут?", – спросила супруга Дмитрия Диброва у пользователей.
К посту Полина прикрепила фотографию, на которой она позирует с телеведущим на фоне яхт. Модель запечатлена в черной футболке и мешковатых штанах, а ее муж – в поло и белых брюках.
Подписчики поспешили успокоить расстроенную модель. "Не переживайте, все будет хорошо, главное вовремя подсуетиться и позвонить в аэропорт", "Полиночка, пусть этот "траур" будет единственным в вашей жизни! Неприятно, но переживаемо", "Дело наживное. А вы и без косметики красивы", – поддержали ее комментаторы.
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