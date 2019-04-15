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Шоу-бизнес

Жасмин открыла рот от поступка Навки

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Редкий сборный концерт обходится без выступления Жасмин, а вот сольников в Москве она давно не давала. Было интересно посмотреть, как работает артистка, какое шоу делает и как владеет голосом. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере программы "Весна".
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Невероятно, но в этом году Жасмин отмечает 20-летие творческой деятельности. Ее старт был очень ярким – в 2003 году сама Алла Пугачева выступила режиссером программы "100 процентов любви", которую Жасмин представляла в существовавшем в ту пору зале "Россия". С тех пор утекло много воды, а Жасмин входит в близкий круг Примадонны и помнит все ее уроки, наставления, советы.

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Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Оценить программу "Весна" собралось немало знаменитостей: певицы Анита Цой и Диана Гурцкая, музыкант Аркадий Укупник, звездный диетолог Маргарита Королева, актриса Елена Папанова. Жасмин не разочаровала – показала очень яркое шоу с балетом, костюмами, огромными экранами. На протяжении двух часов она удерживала внимание зала.

Диана Гурцкая с мужем. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Артистка устроила поклонникам сюрприз – ремейк песни Софии Ротару 1983 года "Романтикэ" на музыку Анатолия Кирияка и слова Григория Виеру. На эту композицию выбор пал неслучайно. Муж певицы Илан Шор живет в Молдавии, а она все свободное время проводит там и считает эту страну второй родиной, поэтому молдавский язык на московском концерте выглядел символично.

Были в этот вечер и дуэты – со Львом Лещенко, Николаем Басковым, Денисом Клявером и даже с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Это был ее первый выход на большую сцену, и подобного поступка, кажется, спортсменка сама от себя не ожидала. Кстати, Навка 13 апреля отметила день рождения, и выступление в качестве певицы стало подарком не только Жасмин, но и себе. В конце номера шеститысячный зал спел Навке: "С днем рождения, Таня!"

Впервые артистка и жена президентского пресс-секретаря выступили в новогоднюю ночь – 2019 на Первом канале, представив песню "Буги-вуги". Судя по количеству просмотров в интернете, народу номер понравился. С Жасмин Татьяна приятельствует давно: они отдыхают семьями, а недавно фигуристка стала гостьей онлайн-шоу певицы "Душевный разговор". Дружат и их дети, которые вместе приняли участие в модном показе Валентина Юдашкина.

Кстати, шестилетняя дочь артистки тоже вышла на сцену – с детским хором Академии Игоря Крутого. Маргарита призналась, что гордится мамой и мечтает пойти по ее стопам. Ребенка можно понять – Жасмин хочется любоваться бесконечно! 

Автор: Феликс Грозданов15 апреля 2019, 09:23
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
Ответить
Жасмин хочется любоваться бесконечно! Ах, да хватит дифирамбы тут петь содержанке! Сара Львовна Семендуева, как певичка ноль, первым мужем битая, от второго плодящая... Что она спела важного-то? Кто помнит? Про ресничку что-то там, а? Сюрприз она приготовила "Романтикэ" Ротару спела, да ей до Ротару, как до Шанхая раком. Наверное, поет дагестанская еврейка и ощущает себя молдаванкой, смешны потуги!
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