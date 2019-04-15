Жасмин открыла рот от поступка Навки
Невероятно, но в этом году Жасмин отмечает 20-летие творческой деятельности. Ее старт был очень ярким – в 2003 году сама Алла Пугачева выступила режиссером программы "100 процентов любви", которую Жасмин представляла в существовавшем в ту пору зале "Россия". С тех пор утекло много воды, а Жасмин входит в близкий круг Примадонны и помнит все ее уроки, наставления, советы.
Оценить программу "Весна" собралось немало знаменитостей: певицы Анита Цой и Диана Гурцкая, музыкант Аркадий Укупник, звездный диетолог Маргарита Королева, актриса Елена Папанова. Жасмин не разочаровала – показала очень яркое шоу с балетом, костюмами, огромными экранами. На протяжении двух часов она удерживала внимание зала.
Артистка устроила поклонникам сюрприз – ремейк песни Софии Ротару 1983 года "Романтикэ" на музыку Анатолия Кирияка и слова Григория Виеру. На эту композицию выбор пал неслучайно. Муж певицы Илан Шор живет в Молдавии, а она все свободное время проводит там и считает эту страну второй родиной, поэтому молдавский язык на московском концерте выглядел символично.
Были в этот вечер и дуэты – со Львом Лещенко, Николаем Басковым, Денисом Клявером и даже с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Это был ее первый выход на большую сцену, и подобного поступка, кажется, спортсменка сама от себя не ожидала. Кстати, Навка 13 апреля отметила день рождения, и выступление в качестве певицы стало подарком не только Жасмин, но и себе. В конце номера шеститысячный зал спел Навке: "С днем рождения, Таня!"
Впервые артистка и жена президентского пресс-секретаря выступили в новогоднюю ночь – 2019 на Первом канале, представив песню "Буги-вуги". Судя по количеству просмотров в интернете, народу номер понравился. С Жасмин Татьяна приятельствует давно: они отдыхают семьями, а недавно фигуристка стала гостьей онлайн-шоу певицы "Душевный разговор". Дружат и их дети, которые вместе приняли участие в модном показе Валентина Юдашкина.
Кстати, шестилетняя дочь артистки тоже вышла на сцену – с детским хором Академии Игоря Крутого. Маргарита призналась, что гордится мамой и мечтает пойти по ее стопам. Ребенка можно понять – Жасмин хочется любоваться бесконечно!
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