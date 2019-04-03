"Фу. Я хочу помыть руки": Собчак нашла в спальне Волочковой нечто ужасное

Телеведущая и балерина закопали топор войны. Ксения Собчак и Анастасия Волочкова выпили вина, откровенно побеседовали о прошлом и попарились в бане.

Теледива опубликовала на своем YouTube-канале интервью с бывшей примой Большого театра. Анастасия провела для Ксении экскурсию по своему роскошному особняку.

В процессе знакомства с домом Собчак, улизнув от хозяйки, обыскала спальню танцовщицы. Ксения искала в будуаре Анастасии "следы мужского присутствия". В одной из тумбочек звезда наткнулась на нечто шокирующее и запретное.

"Фу. Я хочу помыть руки!" – смеялась Собчак и искала уборную. Предмет, который нашла журналистка, так и не показали.

После Волочкова и Собчак откровенно побеседовали. Девушки припомнили друг другу старые обиды. Меж тем телеведущая не упускала возможность задеть собеседницу за живое. Ксения прямо говорила Анастасии, что та ведет себя как фрик: выбирает неуместные наряды, ругается матом, дружит с одиозным Никитой Джигурдой и устраивает публичные разборки с недругами.

"У меня все роскошно: роскошный особняк, роскошный "Майбах", прекрасная дочь, профессия, которой я занимаюсь и могу гордиться, – это то, чему ты завидовала всю жизнь и продолжаешь делать это всю жизнь", – парировала теледива.

В беседе Собчак намекнула Волочковой, что та при первой встрече много лет назад показалась ей неискренней. Также Ксения припомнила собеседнице момент знакомства с бизнесменом Сергеем Полонским. Теледива намекнула, что балерина отдалась ему на первом же свидании.

"Не все тогда знали про твое достаточно открытое отношение к сексу. Ты только знакомишься с тем же Сережей, и в этот же вечер вы куда-то идете, мы чуть ли не крики слышим. Он выходит, ты выходишь вся румяная – и так классно. Для меня было странным так быстро перейти. Но я никого не осуждаю", – отметила Ксения Собчак.

В свое оправдание Анастасия Волочкова заявила, что Полонский начал ухаживать за ней намного раньше случая, свидетелем которого стала Ксения. К тому моменту балерина и бизнесмен были уже знакомы.

"Я жила в отеле. Захожу в номер и вижу, что этот номер заставлен весь мягкими игрушками и стоит огромный паровоз из цветов. Где-то была привязана визитка салона, и я позвонила в это салон, и они мне дали номер телефона", – вспомнила об ухаживаниях предпринимателя Анастасия Волочкова.