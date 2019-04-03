"Сердце кровью обливается": Навка рассказала о маленькой дочери
На Первом канале стартует второй сезон шоу "Ледниковый период. Дети". Среди наставников будет и прославленная фигуристка Татьяна Навка. Спортсменка призналась, что всегда знала, чем будет заниматься. Свою жизнь она связывала только с фигурным катанием.
"Все детство я вставала в пять утра и ездила через весь город на тренировки. Были и слезы, и боль, и разочарования, но все перекрывало желание стать чемпионкой. Ради своей мечты я упорно трудилась и даже после тяжелого трудового дня каждое утро поднималась с кровати, чтобы пойти на новую тренировку. Я знала, что каждый новый день хотя бы на полшага приближает меня к достижению цели", – заявила Татьяна.
Теперь на коньках стоит ее младшая дочь. Надежде 4,5 года, и ее будущее беспокоит фигуристку. "Оглядываясь назад, с ужасом думаю, какой непростой путь ей предстоит, чтобы добиться того, чего добились наставники проекта. Сердце кровью обливается от этих мыслей", – цитирует Навку Woman's Day.
Однако фигуристка уверена, что спорт воспитывает в человеке стержень и целеустремленность, позволяя добиться многого. При этом она подчеркнула, что на детей нельзя давить. Тут надо понимать, идет речь о капризах или о твердом убеждении. Если первый вариант, то ребенка можно отвлечь или перехитрить. Например, Надю спортсменка умасливает шоколадками. "Метод пока работает безотказно", – отметила Татьяна Навка.
По словам фигуристки, секрета победы не существует – эффективен лишь упорный труд. Татьяна Навка заявила: "Чем лучше ты готов, тем меньше будешь волноваться. Это главное правило успеха".
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