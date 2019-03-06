Народ плюется из-за кадров с обнаженной Ивлеевой

Телеведущая Настя Ивелеева снялась в сериале. Поклонники назвали дебют звезды полнейшим провалом.

Телеканал "Пятница" выпустил на экраны ситком "Туристическая полиция". В главной роли комедийного сериала снялась телеведущая и блогер Настя Ивлеева.

Звезда полностью выложилась на съемочной площадке. Без помощи дублеров Ивлеева танцевала эротический танец у шеста, каталась голой на скутере и снялась в постельной сцене.

Меж тем, старания Насти не оценило преданные поклонники, после просмотра первой серии они в буквальном смысле плюются. В комментариях к трейлеру проекта на YouTube, многие интернет-обыватели писали, что комедия получилась неоправданно пошлой. Зрители отмечали, что из-за обилия обнаженки Настя выглядит в этом проекте не лучшим образом, ассоциируется, так сказать, с падшей женщиной.

"Этот сериал создали для спермотоксикозных подростков с постоянной демонстрацией обнаженки и деграданского юмора? Действительно, надо в очередной раз демонстрировать девушек как мясо для ***** и *****, ведь этого так мало (**** не мало) в современной культуре и песнях)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такое чувство, что весь сериал Настя снималась полу обнаженная﻿", "Люди, которые придумывали сценарий и снимали все это, вы подставили и Настю, и Башкатова и других актеров", – рассуждали интернет-обыватели.