"Хватит калечить детей": на Дайнеко накинулись из-за прививки
По словам звезды, неквалифицированные врачи сделали ребенку прививку от туберкулеза, после чего начались осложнения. На месте укола образовалась ранка, в которой развилась БЦЖ-инфекция.
Однако медикам не удалось поставить диагноз сразу. Спустя некоторое время Виктория Дайнеко решила обратиться за помощью к более опытным специалистам, которые назначили правильное лечение.
Исполнительница отметила, что не призывает мам присоединиться к "антипрививочникам". Однако она попросила внимательнее выбирать врачей – в противном случае могут попасться такие же "криворукие".
Эта новость вызвала споры среди пользователей. Один из них напомнил, что вакцинацию от туберкулеза проводят два раза. Он не понял, зачем Виктория Дайнеко обратилась к врачу, если малышке уже делали прививку.
"Первую прививку от туберкулеза делают в роддоме на третий день. Вторую – в семь лет. От чего прививали в три с половиной года? Чушь полная", – отметил пользователь.
Другой комментатор подчеркнул, что многие родители так беспокоятся о здоровье отпрысков, что забывают о чувстве меры. "Хватит калечить детей ядерными дозами прививок. Вы еще от СПИДа им прививки сделайте – может, над детскими трупиками поумнеете", – цитирует его Life.
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