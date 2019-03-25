"Он отнял у меня все!": Волочкова осталась без денег и дочери
Анастасия Волочкова стала участницей ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись". Передача была посвящена знаменитостям, оставшимся без дома и денег. Балерина рассказала, как десять лет назад дала в долг – по ее словам, три миллиона долларов – мужу Игорю Вдовину. Она тогда копила на строительство дома, но понадеялась на честность супруга, ведь к тому времени уже подарила ему дочь Ариадну.
Однако денег ни через год, ни через два Волочкова от Вдовина не дождалась. А когда напомнила про долг, тот предложил ей те самые 25 квартир в Астрахани. "Мне нужен был дом, а не 25 квартир, извините, где, в Астрахани! И что с ними сделать?!" – задала риторический вопрос Анастасия, представив, какую сумму налогов на эту недвижимость ей придется выплачивать.
Тем не менее Волочкова и Вдовин договорились: раз пока он не выплатил ей сумму, то обязан содержать ее и их дочь, а также рабочий офис балерины. И в этот момент некие "добрые люди" представили Анастасии схему, в которой якобы отразилась вся незаконная деятельность ее экс-возлюбленного. Дескать, вот на что пошли ее три миллиона долларов. Балерина написала заявление на Игоря Вдовина, однако отозвала его, когда тот попросил ее этого не делать.
Сейчас же Анастасия Волочкова снова подала в полицию на бизнесмена, который, кстати, обиделся и отказался содержать ее и платить за офис. Да и дочь Ариадна теперь живет с Игорем Вдовиным. Якобы балерина сама попросила его об этом, потому что он виделся с девочкой раз в полгода. Вдовин предложил Волочковой продать те астраханские квартиры.
"Он отнял у меня все! Обиделся на меня, что я хочу отстоять свои деньги. Я не прошу ни одной его копейки. Я хочу забрать свое!" – эмоционально объяснила Анастасия Волочкова.
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